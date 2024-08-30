《不夠善良》林依晨入圍釜山亞洲內容大獎搶視后！柯震東角逐男配

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▲《不夠善良的我們》柯震東角逐男配角獎。（圖／公視、MyVideo提供）

▲《不夠善良的我們》在釜山亞洲內容大獎入圍5大獎。（圖／公視、MyVideo提供）

公視、MyVideo共同出品的戲劇《不夠善良的我們》，播畢後網友的討論熱度依舊不減，今（30）日傳出來自海外國際影展的入圍捷報，一舉入圍韓國釜山舉辦的亞洲內容及全球OTT大獎（ACA & Global OTT Awards）5項大獎，分別為最佳亞洲內容獎、最佳編劇獎、最佳女主角獎、最佳男配角獎、以及最佳主題曲獎。林依晨入圍最佳女主角感謝天時地利人和，「好的劇本不分語言、不分地域，都能讓人感受到被理解、被啟發、被療癒。」韓國釜山舉辦的亞洲內容及全球OTT大獎（ACA & Global OTT Awards），今日公布入圍名單，台劇《不夠善良的我們》入圍5大獎項，將與同為華語片的《不完美受害人》共同角逐「最佳亞洲內容獎（Best Asian Contents）」。林依晨突破乖巧形象的精湛演出，將與實力派演員朴寶英、二階堂富美、周迅等人共同角逐「最佳女主角獎」，她表示：「感謝來自海外的肯定！也很感恩天時地利人和，讓我能有機會參演了這麼一部好戲、和這麼棒的團隊合作。好的劇本不分語言、不分地域，都能讓人感受到被理解、被啟發、被療癒，今後也會繼續以此原則自勉，尋求更好的劇本、創造更複雜立體的角色。」柯震東在劇中飾演許瑋甯的「飯友」，漸漸受到吸引進而轉為猛烈追求攻勢，有著大男孩的直率與熱情電暈不少觀眾，對於本次入圍「最佳男配角獎」，柯震東也興奮表示：「很開心這次能以入圍者的身分參加內容大獎，希望有機會可以拿獎回家！」此次他將與李光洙、安宰洪、綾野剛角逐獎項。再度挑戰自編自導的徐譽庭入圍「最佳編劇獎」，她開心表示：「這份榮耀，來自幕前幕後的所有夥伴對於《不夠善良的我們》付出的愛，所以我最想說的就是謝謝。」公共電視節目部經理兼本片監製於蓓華表示：「公視一路支持徐譽庭編劇帶領的主創團隊，從公視劇作家系列做為開發起點，好劇本打下紮實基底，完成兼具商業與深度、口碑及影響力的好戲。這次能入圍亞洲最具指標性的劇集競賽五項大獎，感謝國際評審和觀眾對這個作品的喜愛。」該劇入圍「最佳主題曲」，對於首次跨足戲劇配樂的蔡健雅來說格外驚喜直呼：「太太開心了！更是為《不夠善良的我們》影集和徐譽庭導演感到驕傲，聽說入圍了很多項，很榮幸能參與到這一部影集。從開始讀本的第一天到完成配樂，就感受到宇宙牽線的原因。讓我們兩位感性、知性又著迷量子糾纏的女人用影視和音樂結合在一起敘述和探討人生的課題。而《善良的我們》這首歌就是為這個劇本而生的。謝謝評審給我們的肯定與愛 ！」釜山亞洲內容&OTT獎頒獎典禮預計將於今年10月6日，於在釜山影展劇場舉行。