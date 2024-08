周末兩大漢堡市集登場！紐約必嚐「麥笛昆」快閃花博　96名店整理

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲東台灣最難訂的餐廳「​​Sinasera 24」所開設的咖啡餐飲品牌「Luma Cafe」將帶來招牌的「越南法國三明治」。(圖/主辦單位flaver提供)

▲「BURNT BURGER SOCIAL CLUB」是主打時尚美式風格的漢堡店。(圖/主辦單位flavor提供)

▲台南晶英舉辦第六屆《府城漢堡啤酒節》,集結46家業者。(圖/台南晶英提供)

▲台南晶英酒店推出「美國極黑牛小排三明治」,選用頂級帶骨牛小排,搭配慢燉香料蔬菜與越式酸甜辣椒醬。(圖/台南晶英提供)

今年8月31日~9月1日,於台北、台南各有盛大的漢堡節市集活動將登場!台北圓山花博的花海廣場將有號稱台北最豪華的漢堡市集「漢堡嘉年華」集結50間台北人氣漢堡主題名店,像是從紐約來台的BBQ 燒烤名店,更網羅各式異國漢堡;台南晶英則有舉辦第六屆「府城漢堡啤酒節」,今年主題以「厚」為象徵,集結46家漢堡職人、行動餐車、小吃甜點及精釀啤酒調飲,在新光三越台南新天地西門廣場打造草地野餐嘉年華。台北圓山花博登場的「漢堡嘉年華」邀請到許多名店,像是超多國際媒體都稱為「訪紐約必嚐」的 BBQ 燒烤名店「麥笛昆 Mighty Quinn’s」,麥笛昆在紐約以獨家美式烤肉絕學爆紅,這次活動將推出集結店內三大人氣元素經典牛胸肉、手撕豬肉及煙燻香腸,三樣靈魂商品製作而成的獨家漢堡「麥笛昆怪獸塔」。現場還有金色三麥旗下的「SUNMAI BURGER 麥漢堡」 將推出各種風味的麥漢堡以及你絕對沒體驗過的「漢堡風味啤酒」,台北市連鎖餐廳集團「ABV Bar & Kitchen」推出手工製作的多汁牛肉排,被譽為東台灣最難訂的餐廳「​​Sinasera 24」所開設的咖啡餐飲品牌「Luma Cafe」將帶來招牌的「越南法國三明治」,還有以地中海料理備受歡迎的「TOASTERiA CAFE」、「gonnaEAT」和「become」。經典的美式 Burger 則有台北街頭美食快餐車「SKRABUR 黑膠漢堡」,將帶來以竹炭和可可製作的招牌黑色漢堡,選用 choice 等級牛排肉製作漢堡排的「Burger Behind The Door 門後漢堡小食舖」和「藏室 hidden burger」,另還有主打時尚美式風格的漢堡店「BURNT BURGER SOCIAL CLUB」,使用澳洲牛肉的「Charles’ kitchen 察爾斯廚房」。此外,今年的「漢堡嘉年華」邀請到各國辦事處推薦的知名品牌,例如義大利的經典街頭小吃「Parko Parco 牛肚包」,以波隆那肉醬製作熱狗堡的「獅子餐桌」,製作美式熱狗堡的「The Oasis 綠洲」,被稱為越南漢堡的經典三明治「Good morning ! Vietnam 越南麵包」。漢堡外還有經典配餐,特別邀請到超人氣炸雞品牌「週末炸雞俱樂部」,喜歡大口吃肉的朋友也有「比立福牛排」、「Bah!Taipei by Ez-meat」帶來一整塊原肉燒烤。還有「比利時 杜瓦集團精釀啤酒」、「豪格登小麥白啤酒 & 時代啤酒」等。「漢堡嘉年華」除了豪華品牌們,現場也準備超過 10萬元的購物金!只要是每日、每攤位的前 20 名消費者,消費再加送50元無消費門檻折抵金,於活動會場打卡也會贈送折抵金,買越多送越多。📍「啃食漢堡、become/別所 shelter、SKRABUR 黑膠漢堡、春日糖餅、BounceBackBurger、Mighty Quinn's Barbeque Taiwan 麥笛昆、Burger Behind The Door、Burnt burger、Sheep+Pony、Savory旨味和風洋食、豐盛堂美式漢堡、ABV 美式餐酒館、比立福牛排、Kaju手作義式冰淇淋、Butcher by Lanpengyou 屠夫漢堡、Mixigan、ROAST Burger、藏室漢堡、gonnaEAT、Charles’ kitchen察爾斯廚房、吐司利亞 TOASTERiA CAFE、WOYAO Burger、比利時 杜瓦集團精釀啤酒 x 獅子甜點、發福廚房 Bravo Burger、The Oasis 綠洲、金色三麥 SUNMAI BURGER 麥漢堡、長懋酒業 豪格登小麥白啤酒 & 時代啤酒 x 巷宮刈包、Corgyro柯基倚肉、Good morning!Vietnam越南麵包、一極肉舖 Bah!Taipei by Ez-meat、巧蕎荷蘭焦糖煎餅、Luma Cafe、週末炸雞俱樂部、有情出包所、塔可植男 Straight Taco、Remedy x Parko Parco 牛肚包、Bonsoy x 吃草的妞、林斯漢堡、RetroHouse 復古豪斯等。至於台南晶英,則舉辦第六屆「府城漢堡啤酒節」,同樣於8月31日、9月1日盛大登場,從上午十一點至晚上九點,今年主題以「厚」為象徵,集結46家漢堡職人、行動餐車、小吃甜點及精釀啤酒調飲,在新光三越台南新天地西門廣場千坪的戶外場地,打造草地野餐嘉年華。今年「府城漢堡啤酒節」以漢堡厚度詮釋台南「厚禮數」的人情傳統,層層疊起麵包、蔬菜、肉排與醬料,堆出不僅具有深度的美味,更具視覺衝擊力的漢堡。台南晶英酒店主廚每年都推出尊爵級漢堡來挑戰,本次有南洋風味「美國極黑牛小排三明治」,選用頂級帶骨牛小排,搭配慢燉香料蔬菜與越式酸甜辣椒醬,肉質軟嫩多汁,配上酸種麵包,每份售價1,580元。捷絲旅台南虎山館主廚也推出特製「臭豆腐豐味堡」,以臭味聞名的麻辣臭豆腐為主體,搭配肉末酸豆角、小黃瓜與台式泡菜等,每份180元。「府城漢堡啤酒節」現場另規劃有親子互動體驗坊、即興樂團表演、以及刺激精彩SOUL BEATS K-POP熱歌勁舞比賽,在地職棒球隊統一獅吉祥物萊恩與盈盈也將現身同樂。台南晶英與「Aha親子五感探索派對」特別規劃與漢堡相關的「厚盛ㄟ」課程,引導孩子學習漢堡製作過程、認識在地食材與內餡配料,最後還能利用輕黏土做出漢堡迴力車同樂。另外還與臺南市政府警察局第二分局、台南市消防局第七大隊中正分隊攜手合作,讓孩童們穿上迷你版制服,參與事故模擬情境,還加上折氣球達人秀、復古童玩攤、紙飛機大賽等,活動相當多元。台南晶英酒店、野人放浪豚堡、WHOOPEE無比漢堡、附近漢堡 X Taugamma頭家嬤煙燻BBQ、布村早茶漢堡專門店、耶魯小鎮 Yaletown Bistro、FACTORY 1/2、Guyra burger蓋拉澳式漢堡、還沒想到名字的漢堡車、斑迪美式餐廳、Jungle Burger 叢林漢堡、0.0BurgerIn、Layman Food Truck、禾田food truck、8818 X 炸雞現場、咫尺角落X沃隼釀造、MEGOPUN Hamburger、蜷尾家 X AMIS海邊坐坐覓食、北園義法小館、不弍見食事処 X 榮家班椪餅專賣、捷絲旅台南虎山館、黑膠漢堡 X Pizza Face X 甘津奉茶、樂檸漢堡、月光餐酒館、杯情丞事貓起來串雞蛋糕、隅生雞蛋糕、緩食甜點、帕尼布尼-印度脆球、俞煙·台味炭烤、美滿炸雞專賣、SNOW 雪諾義式冰淇淋、拌拌雞鹹水雞、FELICE SCATOLA、秀美油飯Remember'、蔦丘 | 喫茶、世嵵梅酒、摘星茶道、NO.162冰滴咖啡、Bavaria 巴伐亞 0.0、啤酒肚釀製、走吧_行動酒吧、蔡氏釀酒、妖怪釀造X甲哩秀秀、湧金啤酒