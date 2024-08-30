綠色酬庸？總統府提名姚立明任司法院副院長　民眾黨：將嚴格審查

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總統府今（30）日公布司法院正副院長、及新任大法官提名人選，包含曾任總統賴清德競選總部主委的姚立明，將任司法院副院長。對此，台灣民眾黨批評綠色酬庸，將會嚴審大法官提名人選。針對總統府今日公布司法院正副院長及大法官被提名人名單，民眾黨立法院黨團表示，審查司法院正副院長及大法官係憲法賦予立法院之職責，針對任何的人事同意權審查，民眾黨團一向主張嚴審，不負全民所託。民眾黨團表示，依據《司法院組織法》第五條第一項規定「大法官須超出黨派以外，獨立行使職權，不受任何干涉。」今日總統府之提名，猶如公然用政治力凌駕司法，將司法院應嚴守之超然與獨立性置若罔聞。民眾黨團指出，此次司法院正副院長被提名人，張文貞係「民主進步黨聲請國會改革法案所指定之鑑定人」，姚立明則為「賴清德競選總統時之競總主任委員」，酬庸意味濃厚，堪稱歷年來參與政治最深的司法院副院長被提名人，如何讓全民相信其能公正無私、中立客觀，符合社會對司法院應公正並獨立超然之期待？又如何讓全民相信賴政府真的有決心要推動司法改革，而不是想把政治黑手伸進司法院，乃至於憲法法庭，破壞我國重要的民主法治分權制衡之原則？民眾黨團強調，將針對全體被提名人的適格性進行討論，拒絕綠色酬庸，為國家揀選最適格適任之憲法守護者。