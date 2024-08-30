萬潤下半年拚季季高、樂看明後年營運　股價再創歷史新高

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自動化設備廠萬潤昨（29）日受邀參加兆豐證券舉辦的線上法人說明會，法說釋出樂觀展望，預期2024年下半年營運將優於上半年、力拚營收季季高，激勵今（30）日股價持續走高，盤中最高來到385元再創新天價，終場上漲10元或2.69%，收在381.5元，創下收盤新高紀錄。自動化機器設備供應商萬潤公布，上半年合併營收為新台幣19.94億元、年增達2.96倍，稅後淨利為新台幣4.42億元、年增達近8.97倍，每股盈餘為5.24元，均創同期新高。以業務別來看，半導體設備營收為新台幣18.96億元、年增達近3.57倍，占比從81%升至94%；被動元件營收為新台幣0.7億元、年增達近1.19倍，占比自6%降至4%。萬潤主要客戶包括台系晶圓代工客戶，還有日月光投控；LED廠則有億光、晶電等客戶；被動元件設備客戶則囊括台灣、中國以及日本等廠商。萬潤發言人盧慧萱表示，公司在先進封裝領域主要提供WoS（Wafer-on-Substrate）端的晶片取放、堆疊貼合、檢量測、封膜填膠、散熱貼合等設備，由於客戶積極發展先進封裝業務，帶動萬潤上半年營運強勁成長，第一季及第二季營收貢獻分達40%及60%。由於客戶對先進封裝設備需求持續強勁，並且被動元件客戶稼動率持續回復中，盧慧萱表示，萬潤下半年展望較上半年更樂觀，目標營收逐季揚。半導體及被動元件設備全年營收占比估與上半年相當，其中，先進封裝占比可望達逾50%，較過往的低於5%大躍進。公司也預期2024年下半年營運將優於上半年、力拚營收季季高，並看好今年為公司爆發成長元年，未來3年營運展望均樂觀。法人則看好，萬潤今年可望首度賺進逾1股本。美系外資也看好萬潤後市表現，他們預估CoWoS產能到今年底可達每月3.9萬片，到2025年底達到每月7.7萬片。由於，萬潤是CoWoS產能擴增的主要受惠者，營收與全球CoWoS產能擴增的相關係數超過0.9。美系外資預估，在今年下半年，CoWoS占萬潤營收的70-80%。從2023-2026年，萬潤的預估獲利年複合成長率高達119%。以萬潤明年的預估獲利來看，目前的本益比為19倍，因此給予萬潤「優於大盤」評等，目標價初評為500元。後市業務看好再加上外資案讚，讓萬潤即使被列為處置股，今日股價持續走高，盤中最高來到385元再創新天價，終場上漲10元或2.69%，收在381.5元，創下收盤新高紀錄，日K連2紅。