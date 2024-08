金世正9月13日來台！以「最美品牌大使」身分　參加精品開幕派對

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《Energy By Longchamp 瓏驤能量補給站》世界巡迴台北站即將登場,金世正將以品牌大使的身分登場。(圖/LONGCHAMP)

▲安孝燮、金世正(左)憑藉《社內相親》大爆紅。(圖/金世正IG)

▲金世正曾多次訪台,舉辦粉絲見面會。(圖/資料照)

韓星金世正 繼去年(2023)來台南參加跨年晚會後 ,相隔8個月確定再訪台,她將出席9月13日的精品《Energy By Longchamp 瓏驤能量補給站》開幕活動。《Energy By Longchamp 瓏驤能量補給站》體驗館現場設有多個互動區域,專注於體能、文化和能量的體驗,包括音樂冥想、拳擊訓練、心靈溝通、時尚造型、光環攝影棚、彩繪指甲、新鮮蔬果汁吧等,讓參與者聚焦於身心健康,全方位體驗身心靈的多元魅力,在這個充滿創意與活力的時尚空間中,探索屬於自己的能量源泉。此外,活動也特別規劃瑜伽體驗課程,分為「呼吸伸展」和「協調律動」兩大主題,由經驗豐富的瑜伽老師帶領大眾感受自由伸展的舒暢。本次活動特別邀請金世正,以品牌大使的身分來台,出席9月13日的開展揭幕派對。金世正出身農村家庭,16歲北上參加選秀節目《K-pop Star 2》,和另一名參賽者合唱BIGBANG成員太陽的歌曲《I Need A Girl》而被「YG娛樂」社長梁鉉錫相中,曾待在「YG娛樂」接受短暫的練習生訓練。她之後轉至「Jellyfish娛樂」,並代表公司參加知名選秀《PRODUCE 101》,最後以第2名的優秀成績入選「限定女團」I.O.I出道;在I.O.I解散後,她再以女團gugudan的主唱身分出道,但團體於2020年12月31日正式解散。卸下女團偶像身分一段時間,金世正端出許多優質戲劇作品,包含《學校2017》、《驅魔麵館》、《驅魔麵館2:全面回擊》,特別是2022年合作安孝燮主演的《社內相親》讓她再創事業巔峰,因此舉辦多場亞洲巡迴粉絲見面會。生 日:1996年8月28日(28歲)身 高:164cm體 重:47kg出道日:2016年5月4日經 歷:I.O.I(2016年5月4日-2017年1月31日)gugudan(2016年6月28日-2020年12月31日)戲劇代表作:《學校2017》《驅魔麵館》《社內相親》《驅魔麵館2:全面回擊》