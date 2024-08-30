金世正9月13日來台！以「最美品牌大使」身分　參加精品開幕派對

韓星金世正繼去年（2023）來台南參加跨年晚會後，相隔8個月確定再訪台，她將出席9月13日的精品《Energy By Longchamp 瓏驤能量補給站》開幕活動。
當「品牌大使」訪台 金世正9月13日現身時尚派對
《Energy By Longchamp 瓏驤能量補給站》體驗館現場設有多個互動區域，專注於體能、文化和能量的體驗，包括音樂冥想、拳擊訓練、心靈溝通、時尚造型、光環攝影棚、彩繪指甲、新鮮蔬果汁吧等，讓參與者聚焦於身心健康，全方位體驗身心靈的多元魅力，在這個充滿創意與活力的時尚空間中，探索屬於自己的能量源泉。此外，活動也特別規劃瑜伽體驗課程，分為「呼吸伸展」和「協調律動」兩大主題，由經驗豐富的瑜伽老師帶領大眾感受自由伸展的舒暢。
本次活動特別邀請金世正，以品牌大使的身分來台，出席9月13日的開展揭幕派對。
金世正介紹 會唱會跳還很會演
金世正出身農村家庭，16歲北上參加選秀節目《K-pop Star 2》，和另一名參賽者合唱BIGBANG成員太陽的歌曲《I Need A Girl》而被「YG娛樂」社長梁鉉錫相中，曾待在「YG娛樂」接受短暫的練習生訓練。她之後轉至「Jellyfish娛樂」，並代表公司參加知名選秀《PRODUCE 101》，最後以第2名的優秀成績入選「限定女團」I.O.I出道；在I.O.I解散後，她再以女團gugudan的主唱身分出道，但團體於2020年12月31日正式解散。
卸下女團偶像身分一段時間，金世正端出許多優質戲劇作品，包含《學校2017》、《驅魔麵館》、《驅魔麵館2：全面回擊》，特別是2022年合作安孝燮主演的《社內相親》讓她再創事業巔峰，因此舉辦多場亞洲巡迴粉絲見面會。
金世正小檔案：
生 日：1996年8月28日（28歲）
身 高：164cm
體 重：47kg
出道日：2016年5月4日
經 歷：
I.O.I（2016年5月4日－2017年1月31日）
gugudan（2016年6月28日－2020年12月31日）
戲劇代表作：
《學校2017》
《驅魔麵館》
《社內相親》
《驅魔麵館2：全面回擊》
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《Energy By Longchamp 瓏驤能量補給站》體驗館現場設有多個互動區域，專注於體能、文化和能量的體驗，包括音樂冥想、拳擊訓練、心靈溝通、時尚造型、光環攝影棚、彩繪指甲、新鮮蔬果汁吧等，讓參與者聚焦於身心健康，全方位體驗身心靈的多元魅力，在這個充滿創意與活力的時尚空間中，探索屬於自己的能量源泉。此外，活動也特別規劃瑜伽體驗課程，分為「呼吸伸展」和「協調律動」兩大主題，由經驗豐富的瑜伽老師帶領大眾感受自由伸展的舒暢。
本次活動特別邀請金世正，以品牌大使的身分來台，出席9月13日的開展揭幕派對。
金世正介紹 會唱會跳還很會演
金世正出身農村家庭，16歲北上參加選秀節目《K-pop Star 2》，和另一名參賽者合唱BIGBANG成員太陽的歌曲《I Need A Girl》而被「YG娛樂」社長梁鉉錫相中，曾待在「YG娛樂」接受短暫的練習生訓練。她之後轉至「Jellyfish娛樂」，並代表公司參加知名選秀《PRODUCE 101》，最後以第2名的優秀成績入選「限定女團」I.O.I出道；在I.O.I解散後，她再以女團gugudan的主唱身分出道，但團體於2020年12月31日正式解散。
卸下女團偶像身分一段時間，金世正端出許多優質戲劇作品，包含《學校2017》、《驅魔麵館》、《驅魔麵館2：全面回擊》，特別是2022年合作安孝燮主演的《社內相親》讓她再創事業巔峰，因此舉辦多場亞洲巡迴粉絲見面會。
金世正小檔案：
生 日：1996年8月28日（28歲）
身 高：164cm
體 重：47kg
出道日：2016年5月4日
經 歷：
I.O.I（2016年5月4日－2017年1月31日）
gugudan（2016年6月28日－2020年12月31日）
戲劇代表作：
《學校2017》
《驅魔麵館》
《社內相親》
《驅魔麵館2：全面回擊》