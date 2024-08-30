屏縣府挺在地優質乳源　推「增高飲牛奶」助學童營養加分

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▲周春米發放學童「增高飲牛奶」萬丹保久乳。（圖／屏東縣府提供）

每學期開學的第一週為校園友善週，屏東縣長周春米今（30）日赴琉球國小，不僅宣導友善校園的相關知識，還因應中央即將推行的「班班有鮮乳」政策，特別加碼發放由屏東在地酪農生產的保久乳，為學童們的營養加分。縣府也於開學後，陸續為縣立高中、國中、小學及其附設幼兒園的學生提供一次「增高飲牛奶」，鼓勵小朋友們多喝牛奶。琉球國小因配合小琉球迎王平安祭典提早一週開學。周春米特別選在友善校園週造訪該校，與學童們一同品嚐縣府教育處與農業處合辦的「增高飲牛奶」。此次選用的保久乳產品，全部來自屏東縣萬丹生乳生產合作社專區契作酪農乳源，品質有保障。周春米表示，牛奶富含鈣質和優質蛋白質，是肌肉與骨骼生長的重要營養來源。屏東縣作為全國第三大鮮乳產地，主要生產區包括萬丹鄉、里港鄉、九如鄉等。為了讓屏東的孩子們能喝到最新鮮、最純淨的在地牛乳，縣府將於9月起，為縣內高中、國中、小學及附設幼兒園的學生供應一次「增高飲牛奶」，強調在地生產的自然優質乳源。教育處表示，根據農業部推行的「班班有鮮乳」計畫，未來將為國小及附設幼兒園提供每週兩次的鮮乳。縣府除響應中央政策，加碼補助一次增高飲牛奶，對象擴及至縣立高中學子。考量運送與保存條件，所提供的牛奶以保久乳為主。此外，根據「屏東縣立各級學校辦理學校午餐工作要點」，縣內學校每月至少會提供一次乳製品，確保學童攝取足夠鈣質。教育處進一步強調，全縣各校在開學第一週均積極辦理友善校園週，透過多元創意的活動，宣導拒絕兒少性剝削、防治校園詐騙、交通安全、原住民及多元文化教育等議題，致力於營造以學生為中心、學校為本位的友善校園環境。