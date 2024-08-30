桌球／日本20歲新星木原美悠父親遭逮捕！日媒：涉猥褻未成年少女

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▲木原美悠與長崎美柚的女雙組合目前世界排名第四名，僅次於中國隊陳夢/王曼昱、韓國田志希/申裕斌及我國的鄭怡靜/李昱諄。（圖/取自WTT）

▲木原美悠單打目前排在世界排名第27名。（圖/取自WTT）

日本桌球20歲新星木原美悠近年在國際乒壇逐漸展露頭角，木原美悠目前單打世界排名第27名，雙打部分和長崎美柚搭檔的組合則名列第4名，僅次於中國隊陳夢/王曼昱、韓國田志希/申裕斌及我國「諄靜組合」鄭怡靜/李昱諄。前段時間巴黎奧運以替補選手身份隨隊，可以看出是除早田希娜、平野美宇、張本美和之外備受日本桌壇期待的選手。日媒報導內容指出，木原博生在知道被害少女未滿16歲的情況下，對她發生肢體碰觸、猥褻等犯罪行為，後來被女童的母親發現，在經過日本兵庫縣警方調查後，在8月29日遭警方以「不同意猥褻嫌疑」逮補，雖木原博生否認自己的犯罪行為，詳細案情也尚在調查中，但也讓不少球迷擔心木原美悠的未來發展遭父親行為影響。