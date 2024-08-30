桌球／日本20歲新星木原美悠父親遭逮捕！日媒：涉猥褻未成年少女

日本桌球20歲新星木原美悠近年在國際乒壇逐漸展露頭角，杭州亞運取代伊藤美誠代表日本出征，雙打更打敗強權中國隊，成為日本國家隊第五號主力，表現受矚令人期待，不過近日他的父親木原博生卻爆出醜聞，因涉嫌猥褻女童遭日本警方逮捕。
木原美悠目前單打世界排名第27名，雙打部分和長崎美柚搭檔的組合則名列第4名，僅次於中國隊陳夢/王曼昱、韓國田志希/申裕斌及我國「諄靜組合」鄭怡靜/李昱諄。前段時間巴黎奧運以替補選手身份隨隊，可以看出是除早田希娜、平野美宇、張本美和之外備受日本桌壇期待的選手。
據日本媒體報導，木原美悠的父親木原博生過去也曾是名桌球選手，今年54歲的他在日本兵庫縣經營桌球俱樂部，近日爆出他在七月下旬到八月上旬之間騷擾、猥褻未成年少女遭逮捕。
日媒報導內容指出，木原博生在知道被害少女未滿16歲的情況下，對她發生肢體碰觸、猥褻等犯罪行為，後來被女童的母親發現，在經過日本兵庫縣警方調查後，在8月29日遭警方以「不同意猥褻嫌疑」逮補，雖木原博生否認自己的犯罪行為，詳細案情也尚在調查中，但也讓不少球迷擔心木原美悠的未來發展遭父親行為影響。
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據日本媒體報導，木原美悠的父親木原博生過去也曾是名桌球選手，今年54歲的他在日本兵庫縣經營桌球俱樂部，近日爆出他在七月下旬到八月上旬之間騷擾、猥褻未成年少女遭逮捕。
日媒報導內容指出，木原博生在知道被害少女未滿16歲的情況下，對她發生肢體碰觸、猥褻等犯罪行為，後來被女童的母親發現，在經過日本兵庫縣警方調查後，在8月29日遭警方以「不同意猥褻嫌疑」逮補，雖木原博生否認自己的犯罪行為，詳細案情也尚在調查中，但也讓不少球迷擔心木原美悠的未來發展遭父親行為影響。