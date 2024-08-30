摩羯颱風烙人了！下週有機會「雙颱接力生成」　麗琵颱風也來參戰

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲下週二（3）日起水氣增多，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，降雨範圍擴大，其他地區則以多雲為主。（圖／中央氣象署提供）

明（31）日各地為多雲到晴，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，清晨中南部地區有零星短暫陣雨，類似的天氣型態會持續到下週一。而下週一除了「摩羯」颱風有機會生成外，還有「麗琵」颱風也來參戰，因目前除了菲律賓東方海面的熱帶系統有發展機會外，東太平洋也有熱帶系統可能跨越換日線，兩者預估成颱時間相近，命名將依照先後順序。中央氣象署預報員陳姵安指出，明（31）日起到下週一各地多雲到晴，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，清晨中南部地區有零星短暫陣雨，週六、週日（31日、1日）午後中南部地區及其他山區並有局部大雨發生的機率。下週二（3）日起水氣增多，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，降雨範圍擴大，其他地區則以多雲為主。下週四（5日）以後，要留意低壓帶和熱帶系統發展，成颱後的路徑，其中東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，降雨狀況要觀察低壓靠近台灣狀況。而目前菲律賓東南方海面到南海，有利於熱帶系統發展，預計最快下週一可觀察是否生成颱風。不過東太平洋海面有熱帶系統跨越換日線機會，預估成颱的時間點，跟菲律賓東南方海面系統發展時間相近。若東太平洋系統是以熱帶性低氣壓先跨越換日線，就會搶先取名為「摩羯」颱風，後發展成颱的則會是命名為「麗琵」。