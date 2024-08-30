象魔力可能被中信兄弟割捨！平野惠一：他投的每一球都有特殊意義

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▲象魔力過去是中信兄弟倚賴的先發投手。（兄弟提供）

▲象魔力曾幫中信兄弟拿下總冠軍。（兄弟提供）

象魔力還會在嗎？中職831洋將登錄大限即將截止，中信兄弟今（30）日推出洋投象魔力先發出戰富邦悍將，象魔力本季首次在一軍亮相也可能是最後一次，目前中信兄弟註冊4洋投，象魔力、猛登、克迪、德保拉，還有未註冊的象騎士，猛登明（31）日將先發，平野惠一表示，象魔力經歷漫長復健回到一軍，很開心有機會讓他在一軍投球，象魔力也很期待，希望可以好好表現，在二軍曾經幫助他復健的教練和工作人員，也很期待他的表現。平野說，象魔力今天投出的每一球，背後都有特殊含義，還有大家對他的期待，身為總教練更想要幫助他，「今天象魔力也會抱持報恩的心情上場。」