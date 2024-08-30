象魔力可能被中信兄弟割捨！平野惠一：他投的每一球都有特殊意義

象魔力還會在嗎？中職831洋將登錄大限即將截止，中信兄弟今（30）日推出洋投象魔力先發出戰富邦悍將，象魔力本季首次在一軍亮相也可能是最後一次，目前中信兄弟註冊4洋投，象魔力、猛登、克迪、德保拉，還有未註冊的象騎士，猛登明（31）日將先發，象騎士可望在後天亮相，意味兄弟必須淘汰1名洋投。象魔力今天投完後，兄弟4洋投人選大致底定，象魔力可能成為教練團割捨人選之一，賽前他向全隊感性談話，感謝兄弟沒有放棄他，總教練平野惠一都說：「聽了心也跟著揪了一下。」
象魔力熬過開刀 跟全隊感性談話
象魔力去年因為開刀，季中就回到美國休養，今年再度回到兄弟，他也維持復健腳步，不過洋將大限將至，中信兄弟也必須做出決定割捨。
平野惠一表示，象魔力經歷漫長復健回到一軍，很開心有機會讓他在一軍投球，象魔力也很期待，希望可以好好表現，在二軍曾經幫助他復健的教練和工作人員，也很期待他的表現。
平野說，象魔力今天投出的每一球，背後都有特殊含義，還有大家對他的期待，身為總教練更想要幫助他，「今天象魔力也會抱持報恩的心情上場。」
此外，象魔力也說：「感謝隊友沒有放棄我」，這讓平野惠一很感動，他說：「聽了心也跟著揪了一下。」
中信兄弟預計會留下的洋將，雖然尚未明朗化，但象魔力的感性談話，也讓球迷、全隊都感動萬分。
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象魔力去年因為開刀，季中就回到美國休養，今年再度回到兄弟，他也維持復健腳步，不過洋將大限將至，中信兄弟也必須做出決定割捨。
平野惠一表示，象魔力經歷漫長復健回到一軍，很開心有機會讓他在一軍投球，象魔力也很期待，希望可以好好表現，在二軍曾經幫助他復健的教練和工作人員，也很期待他的表現。
平野說，象魔力今天投出的每一球，背後都有特殊含義，還有大家對他的期待，身為總教練更想要幫助他，「今天象魔力也會抱持報恩的心情上場。」
此外，象魔力也說：「感謝隊友沒有放棄我」，這讓平野惠一很感動，他說：「聽了心也跟著揪了一下。」
中信兄弟預計會留下的洋將，雖然尚未明朗化，但象魔力的感性談話，也讓球迷、全隊都感動萬分。