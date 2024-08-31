摩羯颱風下週生成！「最新預測路徑」曝　吳德榮：不排除登陸台灣

摩羯颱風預計將在下週生成，根據目前最新模擬資料顯示，摩羯颱風的路徑預測會從台灣附近通過，甚至不排除直接登陸台灣，還要持續觀察。氣象專家吳德榮表示，摩羯颱風會在9月5日至8日抵達台灣附近，其威脅不可小覷，但由於目前模擬不確定性仍大，民眾應該持續觀察模式調整。
吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今（31）日盛行弱偏南風，全台氣溫仍然偏熱，民眾外出要注意防曬，北部23至37度、中部25至36度、南部25至36度、東部23至37度；清晨中部偶有局部短暫雷陣雨，午後近山區局部雷陣雨發展，並擴展至部分平地，有局部性大雷雨發生的機率。
中央氣象署今天也針對多個縣市發布高溫特報，包括新北市、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣發佈為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；台北市、苗栗縣、台中市、彰化縣、嘉義縣為黃色燈號。
摩羯颱風下週生成！最新路徑預測不排除登陸台灣
至於大家關心的最新颱風動向，吳德榮表示，最新30日20時歐洲系集模式（ECMWF）及美國系集模式（GEFS）模擬皆顯示，下半週生成的摩羯颱風會通過台灣附近，路徑包括從台灣旁邊掠過或直接登陸，其威脅不可小覷。
吳德榮提到，從9月1日至4日天氣仍然偏熱，清晨西半部偶有局部短暫陣雨的機率，午後近山區局部雷陣雨發展；而下週四、五（5、6日）受到摩羯颱風外圍以及其環流影響，天氣會發生變化，實際影響多大，要看颱風動向決定，民眾還是要繼續觀察模式調整。
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中央氣象署今天也針對多個縣市發布高溫特報，包括新北市、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣發佈為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；台北市、苗栗縣、台中市、彰化縣、嘉義縣為黃色燈號。
摩羯颱風下週生成！最新路徑預測不排除登陸台灣
至於大家關心的最新颱風動向，吳德榮表示，最新30日20時歐洲系集模式（ECMWF）及美國系集模式（GEFS）模擬皆顯示，下半週生成的摩羯颱風會通過台灣附近，路徑包括從台灣旁邊掠過或直接登陸，其威脅不可小覷。
吳德榮提到，從9月1日至4日天氣仍然偏熱，清晨西半部偶有局部短暫陣雨的機率，午後近山區局部雷陣雨發展；而下週四、五（5、6日）受到摩羯颱風外圍以及其環流影響，天氣會發生變化，實際影響多大，要看颱風動向決定，民眾還是要繼續觀察模式調整。