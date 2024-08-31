摩羯颱風下週生成！「最新預測路徑」曝　吳德榮：不排除登陸台灣

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▲氣象署今天也針對多個縣市發布高溫特報，民眾外出記得防曬、補水。（圖/中央氣象署）

▲摩羯颱風將在下週生成，最新路徑預測不排除直接登陸台灣，未來幾天還要持續觀察。（圖/三立準氣象.老大洩天機）

摩羯颱風預計將在下週生成，根據目前最新模擬資料顯示，摩羯颱風的路徑預測會從台灣附近通過，甚至不排除直接登陸台灣，還要持續觀察。氣象專家吳德榮表示，吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，；清晨中部偶有局部短暫雷陣雨，午後近山區局部雷陣雨發展，並擴展至部分平地，有局部性大雷雨發生的機率。中央氣象署今天也針對多個縣市發布高溫特報，至於大家關心的最新颱風動向，吳德榮表示，最新30日20時歐洲系集模式（ECMWF）及美國系集模式（GEFS）模擬皆顯示，吳德榮提到，從9月1日至4日天氣仍然偏熱，清晨西半部偶有局部短暫陣雨的機率，午後近山區局部雷陣雨發展；