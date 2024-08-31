摩羯颱風最快下週生成！預報路徑分歧：下週後期「通過台灣附近」

今（31）日灣附近吹著微弱的偏北至東北風，北部全天都是晴時多雲天氣，中南部地區相對比較不穩定，午後山區附近有零星短暫陣雨。而後續天氣要追蹤律賓東方海面發展的熱帶擾動狀況，今年第11號颱風摩羯有機會在下週生成，不過預報路徑仍有相當大的分歧，部分預報顯示，在下週後期有接近通過臺灣附近的機會。
根據氣象粉專「天氣風險」 預報指出，今（31）日臺灣附近吹著微弱的偏北至東北風，帶來北方偏乾的空氣，迎風面的北部地區水氣偏少，全天都是晴時多雲天氣，午後在山區附近才有零星短暫陣雨機會。
中南部地區相對還是比較不穩定一些，凌晨在中部沿海地區已經有小範圍對流雲系發展帶來局部較大雨勢，午後時段內陸山區還是容易有熱對流雲系發展，仍有局部短暫陣雨或雷雨，尤其南部平地受雲系擴散影響的機會比較高，如果前往山區踏青或是溪流河谷戲水，務必要留意下午時段的天氣變化變化。
明天（1日）臺灣附近維持相似的大氣環境，北部全天穩定，中南部晨間在沿海地區有零星降雨機會，午後同樣有熱對流雷陣雨。這兩天除了降雨以外，仍然要留意高溫影響，雖然是微弱的北風環境，但這個季節還不會有涼冷的空氣南下，氣溫依然持續偏高，預估各地白天高溫依然上看攝氏33至34度，在內陸地區通風比較差的，像是大臺北盆地、中南部內陸近山區、花東縱谷地區有36度極端高溫發生的機會。
類似的天氣型態大致可以持續到下週一、二左右，再往後的天氣如何就得看目前在菲律賓東方海面發展的熱帶擾動狀況了，目前結構仍然鬆散，還沒有明顯的組織性，但預報未來有持續發展增強的機會，可能成為今年第11號颱風摩羯。
未來的預測路徑會先偏北移動一段以後轉偏西到西北方向移動，但現在的預報對於這個偏北後轉偏西的時間點掌握度不佳，仍然有相當大的分歧，部分預報模式在下週後期有接近通過臺灣附近的機會，但也有部分的預報結果是遠離臺灣、沒有明顯影響，都還沒辦法下定論，只能持續追蹤觀察。
我是廣告 請繼續往下閱讀
中南部地區相對還是比較不穩定一些，凌晨在中部沿海地區已經有小範圍對流雲系發展帶來局部較大雨勢，午後時段內陸山區還是容易有熱對流雲系發展，仍有局部短暫陣雨或雷雨，尤其南部平地受雲系擴散影響的機會比較高，如果前往山區踏青或是溪流河谷戲水，務必要留意下午時段的天氣變化變化。
明天（1日）臺灣附近維持相似的大氣環境，北部全天穩定，中南部晨間在沿海地區有零星降雨機會，午後同樣有熱對流雷陣雨。這兩天除了降雨以外，仍然要留意高溫影響，雖然是微弱的北風環境，但這個季節還不會有涼冷的空氣南下，氣溫依然持續偏高，預估各地白天高溫依然上看攝氏33至34度，在內陸地區通風比較差的，像是大臺北盆地、中南部內陸近山區、花東縱谷地區有36度極端高溫發生的機會。
類似的天氣型態大致可以持續到下週一、二左右，再往後的天氣如何就得看目前在菲律賓東方海面發展的熱帶擾動狀況了，目前結構仍然鬆散，還沒有明顯的組織性，但預報未來有持續發展增強的機會，可能成為今年第11號颱風摩羯。
未來的預測路徑會先偏北移動一段以後轉偏西到西北方向移動，但現在的預報對於這個偏北後轉偏西的時間點掌握度不佳，仍然有相當大的分歧，部分預報模式在下週後期有接近通過臺灣附近的機會，但也有部分的預報結果是遠離臺灣、沒有明顯影響，都還沒辦法下定論，只能持續追蹤觀察。