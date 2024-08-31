颱風生成往台灣衝！強度「挑戰成強颱」　最新路徑、風雨影響時間

今年第11號颱風「摩羯」有機會在下週生成，氣象專家林得恩表示，根據美國模式預測，菲律賓東方外海熱帶擾動生成訊號，有機會發展成中颱甚至強颱，且憂心將會「非常靠近台灣」，需要持續追蹤監測與觀察。賈新興則提到，歐洲模式預測路徑範圍有經過宜蘭、花蓮機會，美國模式預測則會從台灣東北邊海面通過，預測模式皆不同，仍待後續觀察。
台灣大學大氣科學博士林得恩於粉專「林老師氣象站」指出，根據今（31日）晨美國NCEP數值模式最新模擬結果顯示，9月2日前後，於菲島東部外海，開始有熱帶擾動生成的訊號。初步評估，由於環境海溫及海水熱焓量均高，加上附近環境海域的垂直風切又小，熱帶擾動有繼續增強發展成颱風的趨勢，強度應可發展在中度至強烈等級。
不過林得恩也表示，時間尚久，不確定性仍高，還可以持續追蹤監測與觀察，「比較讓人擔心的是，它的位置會非常靠近臺灣，需要特別加強注意！」
而氣象專家賈新興則表示，目前各預測模式不相同，歐洲模式預測路徑，會往台灣方向靠近，預測路徑偏南邊一點，颱風有經過宜蘭、花蓮機會，時間點可能在9月7日；歐洲AI模式預測，颱風路徑會往海南島移動；美國模式預測颱風強度會非常強，朝台灣東北邊海面通過，台灣受到外圍環流影響，3種預測模式持續調整，仍待後續觀察。
下週7日至9日傍晚，天氣有受颱風影響的機率，各地有陣雨， 其中宜蘭、北部山區及南投以南有局部較大雨勢發生的機率。9日晚上，新竹以北及宜花東轉多雲零星短暫雨，新竹以南仍有局部短短暫陣雨。
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不過林得恩也表示，時間尚久，不確定性仍高，還可以持續追蹤監測與觀察，「比較讓人擔心的是，它的位置會非常靠近臺灣，需要特別加強注意！」
而氣象專家賈新興則表示，目前各預測模式不相同，歐洲模式預測路徑，會往台灣方向靠近，預測路徑偏南邊一點，颱風有經過宜蘭、花蓮機會，時間點可能在9月7日；歐洲AI模式預測，颱風路徑會往海南島移動；美國模式預測颱風強度會非常強，朝台灣東北邊海面通過，台灣受到外圍環流影響，3種預測模式持續調整，仍待後續觀察。
下週7日至9日傍晚，天氣有受颱風影響的機率，各地有陣雨， 其中宜蘭、北部山區及南投以南有局部較大雨勢發生的機率。9日晚上，新竹以北及宜花東轉多雲零星短暫雨，新竹以南仍有局部短短暫陣雨。