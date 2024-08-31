摩羯颱風最快週一生成！「這天」恐登陸宜蘭、花蓮　風雨時間出爐

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▲賈新興表示台灣將在9月6日至9日傍晚，有受到颱風影響機率。（圖／賈新興YT）

最快下週一（2日）摩羯颱風將生成，氣象專家賈新興表示，7日至9日會受到颱風影響，尤其是宜蘭、北部山區及南投以南有局部較大雨勢發生的機率。根據最新歐洲模式預測，摩羯颱風中心在9月7日有機會登陸「宜蘭、花蓮」；美國模式預測颱風有機會挑戰強颱，但距離台灣較遠，賈新興表示台灣將在9月6日至9日傍晚，有受到颱風影響機率。氣象專家賈新興預報指出，觀察9月1日至2日菲律賓東方，有熱帶性低氣壓發展的機會，並於2日至3日有增強為今年第11號颱風摩羯的機率，要特別關注其後續預報的趨勢。同時觀察5日至6日，環境駛流場的預測趨勢。目前各模式預測有分歧，歐州模式預測路徑範圍，將往台灣方向靠近，並且在9月7日中心有機會登陸「宜蘭、花蓮」；美國模式預測颱風強度較強，不過中心將從台灣東北邊海面靠近，距離台灣較遠，不過會受到外圍環流影響；歐洲AI模式預測，颱風路徑會往海南島走，3種預測模式分歧，還需要進一步觀察。而未來天氣方面，台灣9月6日有受颱風外圍環流影響的機率，北海岸、基隆至東北角有局部雨，午後全臺各地有陣雨。7日至9日傍晚，有受颱風影響的機率，各地有陣雨， 其中宜蘭、北部山區及南投以南有局部較大雨勢發生的機率。9日晚上，新竹以北及宜花東轉多雲零星短暫雨，新竹以南仍有局部短短暫陣雨。至於近期天氣預報，明（1）日午後苗栗以南及花東山區有局部短暫陣雨。2日至3日，清晨至上午，嘉南有零星短暫陣雨，午後臺中以南山區有零星短暫陣雨。且要注意明天中太平洋附近，有熱帶性低氣壓ＨＯＮＥ移入西北太平洋區域的機率。4日清晨，雲嘉南有零星短暫雨，午後南部山區及花東山區有零星短暫陣雨。5日，北海岸、基隆至東北角有局部雨，午後嘉義以南山區、新北山區及宜花山區有零星短暫陣雨。