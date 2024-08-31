大雨特報／午後暴雨來了！台南、高雄7縣市大雨　警戒區下到入夜

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午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署已發布大雨特報，提醒民眾今（31）日高雄、屏東地區及南投、雲林以南、臺東山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防積水。：南投縣山區、雲林縣山區、嘉義縣山區、臺南市山區、高雄市、屏東縣、恆春半島、臺東縣山區今天（31日）臺灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為晴到多雲，清晨西半部有局部短暫陣雨，臺中並有局部大雨發生，午後各地山區及中南部近山區平地有局部短暫雷陣雨，中南部有局部大雨發生的機率，午後外出請留意天氣變化，並攜帶雨具備用。各地高溫普遍在攝氏33到35度，其中大臺北、花東及苗栗以南有局部36度以上高溫發生的機率，體感悶熱，戶外活動請注意防曬並多補充水分。