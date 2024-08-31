大雷雨警戒／國家警報響了！屏東、台東雷雨突襲　降雨持續1小時

今（31）日午後對流發展旺盛，中央氣象署稍早發布「大雷雨即時訊息」，提醒有局部大雨發生的機率，請慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。
⚠️大雷雨警戒範圍
🟡14:14發布：屏東縣，持續時間至15時15分
📍屏東縣：潮州鎮、東港鎮、萬丹鄉、長治鄉、萬巒鄉、內埔鄉、竹田鄉、新埤鄉、枋寮鄉、新園鄉、崁頂鄉、林邊鄉、南州鄉、佳冬鄉、瑪家鄉、泰武鄉、來義鄉
🟡13:41發布：屏東縣、臺東縣，持續時間至14:45
📍屏東縣：恆春鎮、車城鄉、滿州鄉、枋山鄉、來義鄉、春日鄉、獅子鄉、牡丹鄉
📍臺東縣：達仁鄉、金峰鄉
🟡14:14發布山區暴雨
氣象署針對屏東縣牛角灣溪發布災防告警，持續時間至16時14分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。
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🟡14:14發布：屏東縣，持續時間至15時15分
📍屏東縣：潮州鎮、東港鎮、萬丹鄉、長治鄉、萬巒鄉、內埔鄉、竹田鄉、新埤鄉、枋寮鄉、新園鄉、崁頂鄉、林邊鄉、南州鄉、佳冬鄉、瑪家鄉、泰武鄉、來義鄉
🟡13:41發布：屏東縣、臺東縣，持續時間至14:45
📍屏東縣：恆春鎮、車城鄉、滿州鄉、枋山鄉、來義鄉、春日鄉、獅子鄉、牡丹鄉
📍臺東縣：達仁鄉、金峰鄉
🟡14:14發布山區暴雨
氣象署針對屏東縣牛角灣溪發布災防告警，持續時間至16時14分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。