韓國羽球公開賽／台灣雙塔1：2遭世錦賽金牌逆轉　無緣男雙冠軍戰

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台灣羽球男雙組合「台灣雙塔」王齊麟／邱相榤今（31）日在2024超級500系列的韓國羽球公開賽男雙4強戰上，對上地主的姜敏赫／徐承宰，兩人在第二局錯失賽點機會，激戰3局後以1：2遭到逆轉，無緣晉級男雙冠軍戰。王齊麟今年在巴黎奧運上和李洋完成男雙金牌衛冕，連霸之後李洋急流勇退，他改和學弟邱相榤搭檔，兩人身高都在188以上，這個組合被稱為「台灣雙塔」。上一站在日本公開賽，兩人首度搭檔就擊敗前世界冠軍保木卓朗／小林優吾，未來發展很被看好。在韓國公開賽8強戰，台灣雙塔直落二以2個21：16擊敗前世錦賽銅牌組合金沙朗／金基正，今天則要對上韓國第一男雙姜敏赫／徐承宰，對方也是2023年世錦賽金牌得主，實力堅強。今天的比賽首局兩組人馬就廝殺得相當激烈，在比分20：20之後，麟榤配4次拿到局點，但都未能攻克，不過兩人並不氣餒，逼出第5個也終於把握住，以27：25先下一城。次局徐姜猛烈反撲，開局打出9：2的攻勢取得領先，不過寶島組合持續追趕，分差縮小到16：17，只差1分。18：20的情況下，台灣雙塔化解對方兩個局點，並且逼出徐承宰回擊失誤，取得賽點，可惜被化解。雙方這一局又是打的驚心動魄，徐姜以25：23拿下，局數追成1：1。決勝局兩人氣力放盡，比分一度被拉開到雙位數，最終以11：21吞下敗仗。