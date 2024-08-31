屏縣舉辦「環保志工群英會」推動垃圾分類

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▲屏縣環保志工群英會趣味登場，縣長周春米呼籲鄉親落實「垃圾分3類」。（圖／屏東縣府提供）

為了提升環保志工的向心力，屏東縣政府於今（31）日在縣府大禮堂舉辦「113年度環保志工群英會」。縣長周春米擔任活動關主，還帶領志工們進行活力暖身操。超過550名來自全縣各鄉鎮市的環保志工齊聚一堂，現場洋溢著歡樂與活力。周春米除了感謝志工們的無私奉獻外，也呼籲大家共同推動「垃圾分3類」政策，攜手保護地球環境。周春米表示，為了全面防範登革熱，屏東縣自今年起至7月，共出動超過1萬3千人次執行「巡、倒、清、刷」行動。她感謝環保志工隊不分日夜地進行街道清掃、巡守通報及環境綠美化等工作，讓縣民能夠享有乾淨舒適的生活環境。周春米進一步指出，為了加強一般垃圾、資源回收物及廚餘的分類落實，縣府團隊自8月1日起加強執行破袋檢查。她在現場呼籲環保志工多多協助推廣「垃圾分3類」政策，並鼓勵民眾積極參與分類與回收，希望能有效提高縣內的資源回收率，珍惜地球資源。環保局表示，去年屏東的環保志工代表隊在全國群英會決賽中榮獲2項特優與2項優等。今年的環保志工群英會共有四個競賽項目，分別為「環保金頭腦」、「資源分類王」、「資源灌籃高手」及「清掃接力賽」。其中，屏東縣已連續7年在「資源分類王」項目中獲得全國特優。經過上午的競賽，今年度的「環保金頭腦」冠軍由竹田鄉糶糴社區發展協會獲得；「資源分類王」冠軍由長治鄉榮華社區發展協會奪得；「清掃接力賽」第一名由長治鄉繁昌社區發展協會摘下；而「資源灌籃高手」的冠軍則由萬丹水泉社區發展協會拿下。這些脫穎而出的隊伍將代表屏東縣參加113年度全國環保志工群英會決賽，與各縣市的環保菁英一較高下，為屏東爭取最高榮譽。