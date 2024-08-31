摩羯颱風下週生成！最新路徑改繞「北台灣海面」　風雨時間一圖看

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▲下週三、下週四（4日、5日）因低壓帶外圍帶來水氣，且風向轉東北風，迎風面東半部、恆春半島、大台北地區不定時有雨。（圖／中央氣象署提供）

熱帶性低氣壓已於今（31）日生成，最快在下週一（2日）、週二（3日）有機會生成「摩羯」颱風，路徑預測變數仍大，最新歐洲模式修正為不登陸宜蘭、花蓮，改在北部海面通過，美國模式則預測往日本前進，目前預估路徑變化大，若颱風生成後，對台灣影響有多大仍需進一步觀察。中央氣象署預報員張承傳表示，日本氣象廳已宣布菲律賓東方海面熱帶擾動生成熱帶性低氣壓，目前各模式預測資料都預估將發展成颱，最快下週一、下週二有機會增強為今年第11號颱風「摩羯」。不過後期預估路徑變化大，美國模式已於下午修正為往日本前進；原歐洲模式預測可能登陸宜蘭、花蓮陸地，下午已修正為「通過台灣北方海面」，中心不會登陸台灣，後續也還有調整可能，需要進一步觀察。未來一週天氣，下週二（3）日前，天氣與今天類似，水氣偏少，各地大多為多雲到晴，清晨中南部地區有零星短暫陣雨，午後中南部近山區及其他山區有局部短暫雷陣雨，且週日有局部大雨發生的機率，下週一、下週二北部、東北部偶有零星雨。下週三、下週四（4日、5日）因低壓帶外圍帶來水氣，且風向轉東北風，迎風面東半部、恆春半島、大台北地區不定時有雨，下週四桃園以北、桃園以北、東半部、恆春半島有局部短暫雷陣雨，其他地區留意午後雷陣雨下週五、下週六（6日、7日），受到熱帶性低氣壓或其外圍影響，灣附近海面風力也會增強，北部、東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。