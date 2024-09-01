9月熱唱／火星人布魯諾攻上高雄巨蛋！鄭中基來台開唱後暫退歌壇

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲火星人布魯諾（Bruno Mars）高雄開唱，5萬張門票開賣即秒殺，主辦單位宣布加開一場演出，開賣時間、票價全公開。（圖／Live Nation Taiwan）

▲ 9月全台各地演唱會資訊。（製圖／NOWnews社群中心）

到了9月開學季，這個月演唱會比暑假期間少了許多，不過仍有許多大咖明星開唱，且有許多歌手專攻高雄舞台，像是火星人布魯諾Bruno Mars這次來台開唱，就瞄準高雄世運主場館的舞台；另外7月底才在台北小巨蛋開唱的最殺唱跳男團Energy，也在9月初移師高雄巨蛋開唱；還有港星鄭中基月底也將在高雄開唱，這次演出後，他將暫離歌壇，準備在老婆的陪同下前往美國進行治療；陳曉東出道30周年，也將在這個月首度攻上台北小巨蛋，且預告這次演唱會之後，可能暫時不會再來台灣開唱。火星人布魯諾睽違6年，在今年6月驚喜宣布9月8日將到高雄開唱，起初只預計開唱一場，票價從2800元至9000元不等。沒想到門票一開售，5萬張門票隨票被搶購一空。事後主辦單位理想國隨即在臉書宣布，「預售霸氣完售！緊急加場！連看兩天！」緊急加開9月7日的場次，結果加開場次一開放購票，也隨即被搶光，可見他的高人氣。鄭中基9月也將到高雄巨蛋開唱，不過他日前也透露，在這場演出之後，將暫時離開歌壇，因為他一直飽受憂鬱症所苦，且沒有好好吃藥，而是選擇喝酒去逃避事實，後來好好反省之後，決定用時間和行動去證明自己，因此在此次開唱之後，他將在老婆的陪同下去美國參加戒酒中心的療程，「50幾歲了，我要想清楚怎麼去面對自己，然後才能面對大家，我希望回來之後可以做一個更好的自己。」Energy睽違22年回歸歌壇，7月底在台北小巨蛋開唱完之後，休息不到2個月，即將在9月初前往高雄巨蛋開唱，讓南台灣的粉絲也能感受到他們的熱情和魅力；陳曉東出道30周年，將在9月28日首度攻上小巨蛋，他日前也在廣州場預告，在小巨蛋的演出後，將暫別台灣粉絲，還說「每一場都有可能是最後一場演出」，因此對歌迷喊話，「一起來小巨蛋來慶祝陳曉東入行30週年的喜悅吧！」另外，蔡健雅、麋先生、李翊君、Bruno Major等人也將舉辦個人演唱會，不只如此，澎湖追風音樂燈光節在9月的每周五也都有歌手開唱，包括徐佳瑩、林宥嘉、玖壹壹、宇宙人、八三夭、理想混蛋、周湯豪、韋禮安、Ozone等大咖歌手也將在澎湖開唱。Bruno Major演唱會時間：9月5日（四）20:00地點：Zepp New Taipei澎湖追風音樂燈光節出席：徐佳瑩、林宥嘉、玖壹壹時間：9月6日（五）19:30地點：澎湖觀音亭園區火星人布魯諾「Bruno Mars Live in Kaohsiung」演唱會時間：9月7日（六）19:00地點：高雄世運Energy「一觸即發」演唱會時間：9月7日（六）19:30地點：高雄巨蛋TRENDY TAIPEI 潮臺北- JAM JAM ASIA出席：鄭宜農、理想混蛋、icyball冰球樂團、163braces等時間：9月7日（六）13:00地點：台北流行音樂中心火星人布魯諾「Bruno Mars Live in Kaohsiung」演唱會時間：9月8日（日）19:00地點：高雄世運Energy「一觸即發」演唱會時間：9月8日（日）18:00地點：高雄巨蛋TRENDY TAIPEI 潮臺北- JAM JAM ASIA出席：魏如萱、傻子語白癡、康士坦的變化球、芒果醬、吳汶芳、林潔心等時間：9月8日（日）13:00地點：台北流行音樂中心澎湖追風音樂燈光節出席：宇宙人、八三夭、理想混蛋時間：9月13日（五）19:30地點：澎湖觀音亭園區蔡健雅「Let’s Depart！給世界最悠長的吻」演唱會時間：9月14日（六）19:30地點：高雄巨蛋HYUKOH&落日飛車演唱會時間：9月14日（六）19:00地點：台北流行音樂中心Jeff Satur演唱會時間：9月14日（六）19:00地點：LIVE WAREHOUSEGALI演唱會時間：9月14日（六）19:30地點：Legacy TaipeiHYUKOH&落日飛車演唱會時間：9月15日（日）17:00地點：台北流行音樂中心康康「狂響曲」Legacy演唱會時間：9月15日（日）17:00地點：Legacy Taipei澎湖追風音樂燈光節出席：告五人、五堅情、U:NUS時間：9月20日（五）19:30地點：澎湖觀音亭園區麋先生MIXER「馬戲團運動 CircUs」演唱會時間：9月21日(六)19:30地點：台北小巨蛋李翊君「蘇三@女神龍 」安可場時間：9月21日（六）18:30地點：台中Legacy澎湖追風音樂燈光節出席：周湯豪、韋禮安、Ozone時間：9月27（五）19:30地點：澎湖觀音亭園區鄭中基「Fragments of Wonder」演唱會時間：9月28日（六）19:30地點：高雄巨蛋陳曉東「心有獨鍾30週年」演唱會時間：9月28日（六）19:30地點：台北小巨蛋鄭中基「Fragments of Wonder」演唱會時間：9月29日（日）18:00地點：高雄巨蛋