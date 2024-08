9月熱唱／火星人布魯諾攻上高雄巨蛋！鄭中基來台開唱後暫退歌壇

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲火星人布魯諾(Bruno Mars)高雄開唱,5萬張門票開賣即秒殺,主辦單位宣布加開一場演出,開賣時間、票價全公開。(圖/Live Nation Taiwan)

▲ 9月全台各地演唱會資訊。(製圖/NOWnews社群中心)

到了9月開學季,這個月演唱會比暑假期間少了許多,不過仍有許多大咖明星開唱,且有許多歌手專攻高雄舞台,像是火星人布魯諾Bruno Mars這次來台開唱,就瞄準高雄世運主場館的舞台;另外7月底才在台北小巨蛋開唱的最殺唱跳男團Energy,也在9月初移師高雄巨蛋開唱;還有港星鄭中基月底也將在高雄開唱,這次演出後,他將暫離歌壇,準備在老婆的陪同下前往美國進行治療;陳曉東出道30周年,也將在這個月首度攻上台北小巨蛋,且預告這次演唱會之後,可能暫時不會再來台灣開唱。火星人布魯諾睽違6年,在今年6月驚喜宣布9月8日將到高雄開唱,起初只預計開唱一場,票價從2800元至9000元不等。沒想到門票一開售,5萬張門票隨票被搶購一空。事後主辦單位理想國隨即在臉書宣布,「預售霸氣完售!緊急加場!連看兩天!」緊急加開9月7日的場次,結果加開場次一開放購票,也隨即被搶光,可見他的高人氣。鄭中基9月也將到高雄巨蛋開唱,不過他日前也透露,在這場演出之後,將暫時離開歌壇,因為他一直飽受憂鬱症所苦,且沒有好好吃藥,而是選擇喝酒去逃避事實,後來好好反省之後,決定用時間和行動去證明自己,因此在此次開唱之後,他將在老婆的陪同下去美國參加戒酒中心的療程,「50幾歲了,我要想清楚怎麼去面對自己,然後才能面對大家,我希望回來之後可以做一個更好的自己。」Energy睽違22年回歸歌壇,7月底在台北小巨蛋開唱完之後,休息不到2個月,即將在9月初前往高雄巨蛋開唱,讓南台灣的粉絲也能感受到他們的熱情和魅力;陳曉東出道30周年,將在9月28日首度攻上小巨蛋,他日前也在廣州場預告,在小巨蛋的演出後,將暫別台灣粉絲,還說「每一場都有可能是最後一場演出」,因此對歌迷喊話,「一起來小巨蛋來慶祝陳曉東入行30週年的喜悅吧!」另外,蔡健雅、麋先生、李翊君、Bruno Major等人也將舉辦個人演唱會,不只如此,澎湖追風音樂燈光節在9月的每周五也都有歌手開唱,包括徐佳瑩、林宥嘉、玖壹壹、宇宙人、八三夭、理想混蛋、周湯豪、韋禮安、Ozone等大咖歌手也將在澎湖開唱。Bruno Major演唱會時間:9月5日(四)20:00地點:Zepp New Taipei澎湖追風音樂燈光節出席:徐佳瑩、林宥嘉、玖壹壹時間:9月6日(五)19:30地點:澎湖觀音亭園區火星人布魯諾「Bruno Mars Live in Kaohsiung」演唱會時間:9月7日(六)19:00地點:高雄世運Energy「一觸即發」演唱會時間:9月7日(六)19:30地點:高雄巨蛋TRENDY TAIPEI 潮臺北- JAM JAM ASIA出席:鄭宜農、理想混蛋、icyball冰球樂團、163braces等時間:9月7日(六)13:00地點:台北流行音樂中心火星人布魯諾「Bruno Mars Live in Kaohsiung」演唱會時間:9月8日(日)19:00地點:高雄世運Energy「一觸即發」演唱會時間:9月8日(日)18:00地點:高雄巨蛋TRENDY TAIPEI 潮臺北- JAM JAM ASIA出席:魏如萱、傻子語白癡、康士坦的變化球、芒果醬、吳汶芳、林潔心等時間:9月8日(日)13:00地點:台北流行音樂中心澎湖追風音樂燈光節出席:宇宙人、八三夭、理想混蛋時間:9月13日(五)19:30地點:澎湖觀音亭園區蔡健雅「Let’s Depart!給世界最悠長的吻」演唱會時間:9月14日(六)19:30地點:高雄巨蛋HYUKOH&落日飛車演唱會時間:9月14日(六)19:00地點:台北流行音樂中心Jeff Satur演唱會時間:9月14日(六)19:00地點:LIVE WAREHOUSEGALI演唱會時間:9月14日(六)19:30地點:Legacy TaipeiHYUKOH&落日飛車演唱會時間:9月15日(日)17:00地點:台北流行音樂中心康康「狂響曲」Legacy演唱會時間:9月15日(日)17:00地點:Legacy Taipei澎湖追風音樂燈光節出席:告五人、五堅情、U:NUS時間:9月20日(五)19:30地點:澎湖觀音亭園區麋先生MIXER「馬戲團運動 CircUs」演唱會時間:9月21日(六)19:30地點:台北小巨蛋李翊君「蘇三@女神龍 」安可場時間:9月21日(六)18:30地點:台中Legacy澎湖追風音樂燈光節出席:周湯豪、韋禮安、Ozone時間:9月27(五)19:30地點:澎湖觀音亭園區鄭中基「Fragments of Wonder」演唱會時間:9月28日(六)19:30地點:高雄巨蛋陳曉東「心有獨鍾30週年」演唱會時間:9月28日(六)19:30地點:台北小巨蛋鄭中基「Fragments of Wonder」演唱會時間:9月29日(日)18:00地點:高雄巨蛋