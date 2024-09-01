9月追星／22組韓星帶WATERBOMB登陸台灣！ONE OK ROCK降臨高雄囉

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▲▼9月來台的日本、南韓藝人行程表大公開。（NOWnews製圖／開麗娛樂、大鴻藝術 BIGART、LA RUE 文創設計、臺北流行音樂中心、超級圓頂、SHOW Office、iMe TW、夕陽音樂產業有限公司、B'in Live、Live Nation Taiwan 理想國、寬宏藝術、KKLIVE、Hakuna Matata、OCT.entertainment、米珞安影業製作有限公司、CHAU CHAU 悄悄通信、ONINN ASIA、遠雄創藝、Guts Promotion、D-SHOW、優勢力娛樂、好玩國際文化、韓國觀光公社、勁維肯創意、趣・韓國、WATERBOMB、微樂客 WillMusic、PlayTime韓系派對館、Longchamp）

暑假結束9月來臨，即使開學也不影響日本、韓國男女神來台，本月最受矚目的為WATERBOMB音樂祭首登台灣涼一下；搖滾天團ONE OK ROCK成為首組唱進高雄世運主場的日本藝人，從月初到月底，週週都有滿滿藝人陪大家度過。WATERBOMB是南韓知名的潑水音樂節，是集結DJ、K-POP和水上娛樂的夏季活動，每年都邀請超多知名藝人共襄盛舉，今年更破天荒要到各國舉辦，台北站確定9月14日、15日在大佳河濱公園舉行，2天出席者總計22組，包含14日的GRAY、HUTA李旼赫、pH-1、MAMAMOO頌樂、ZICO、YOOA、BADVILLAIN、INSIDE CORE、TOYO、CREAM、HOWL；15日的權恩妃、Coogie、金有謙、Jessica、Minlee & Winnie、Jessi、AK、SIENA GRLS、WOOXI、RAIDEN、GLORY等，這也是「水炸彈女神」權恩妃首度參加台灣場的WATERBOMB，讓人期待。日本搖滾天團ONE OK ROCK成員Taka、Toru、Ryota、Tomoya雖然來台無數次，但卻是第一次唱進南台灣，成為首組站上高雄國家體育場（世運主場）的日本藝人，9月21日演唱會的4萬張門票一開賣，就湧入20萬人在線瘋搶，最終售罄，人氣非凡。《NOWnews今日新聞》特別為讀者整理9月來台的日本、南韓藝人追星攻略，完整資訊如下。時間：9月1日（日）17：00地點：TICC台北國際會議中心時間：9月3日（二）20：009月4日（三）20：00地點：Zepp New Taipei時間：9月6日（五）19：00地點：Zepp New Taipei時間：9月6日（五）16：00地點：華山1914文創產業園區西5-1館時間：9月7日（六）13：00－22：00出席：ASMRZ、SIRUP、Cody・Lee、高橋響、Hakubiand時間：9月8日（日）13：00－22：00出席：Billyrrom、Klang Ruler、日食夏子、DADA地點：臺北流行音樂中心時間：9月7日（六）18：00地點：TICC台北國際會議中心時間：9月12日（五）18：30地點：Diamond Towers時間：9月13日（五）18：00地點：松山文創園區二號倉庫出席：GRAY、HUTA李旼赫、pH-1、MAMAMOO頌樂、ZICO、YOOA、BADVILLAIN、INSIDE CORE、TOYO、CREAM、HOWL時間：9月14日（六）15：00－22：00and出席：權恩妃、Coogie、金有謙、Jessica、Minlee & Winnie、Jessi、AK、SIENA GRLS、WOOXI、RAIDEN、GLORY時間：9月15日（日）15：00－22：00地點：大佳河濱公園時間：9月13日（五）20：00地點：Zepp New Taipei時間：9月14日（六）18：00地點：TICC台北國際會議中心時間：9月14日（六）19：00地點：林口體育館時間：9月14日（六）19：009月15日（日）17：00地點：臺北流行音樂中心時間：9月14日（六）19：00地點：Zepp New Taipei時間：9月14日（六）14：009月15日（日）14：00地點：CLAPPER STUDIO時間：9月19日（四）20：00地點：Zepp New Taipei時間：9月21日（六）13：00、17：009月22日（日）12：30、16：30地點：洛克音樂藝文展演空間時間：9月21日（六）17：00地點：新北市工商展覽中心時間：9月21日（六）18：00地點：Legacy MAX時間：9月21日（六）19：00地點：高雄國家體育場時間：9月22日（日）18：00地點：Zepp New Taipei時間：9月28日（六）14：00、19：00地點：CLAPPER STUDIO時間：9月28日（六）18：00地點：TICC台北國際會議中心時間：9月28日（六）19：00地點：The Wall Live House時間：9月29日（日）18：00地點：WESTAR時間：9月29日（日）18：00地點：Zepp New Taipei時間：9月29日（日）18：30地點：TICC台北國際會議中心時間：9月29日（日）16：30地點：TICC 101CD會議廳