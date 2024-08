9月追星／22組韓星帶WATERBOMB登陸台灣！ONE OK ROCK降臨高雄囉

我是廣告 請繼續往下閱讀

暑假結束9月來臨,即使開學也不影響日本、韓國男女神來台,本月最受矚目的為WATERBOMB音樂祭首登台灣涼一下;搖滾天團ONE OK ROCK成為首組唱進高雄世運主場的日本藝人,從月初到月底,週週都有滿滿藝人陪大家度過。WATERBOMB是南韓知名的潑水音樂節,是集結DJ、K-POP和水上娛樂的夏季活動,每年都邀請超多知名藝人共襄盛舉,今年更破天荒要到各國舉辦,台北站確定9月14日、15日在大佳河濱公園舉行,2天出席者總計22組,包含14日的GRAY、HUTA李旼赫、pH-1、MAMAMOO頌樂、ZICO、YOOA、BADVILLAIN、INSIDE CORE、TOYO、CREAM、HOWL;15日的權恩妃、Coogie、金有謙、Jessica、Minlee & Winnie、Jessi、AK、SIENA GRLS、WOOXI、RAIDEN、GLORY等,這也是「水炸彈女神」權恩妃首度參加台灣場的WATERBOMB,讓人期待。日本搖滾天團ONE OK ROCK成員Taka、Toru、Ryota、Tomoya雖然來台無數次,但卻是第一次唱進南台灣,成為首組站上高雄國家體育場(世運主場)的日本藝人,9月21日演唱會的4萬張門票一開賣,就湧入20萬人在線瘋搶,最終售罄,人氣非凡。《NOWnews今日新聞》特別為讀者整理9月來台的日本、南韓藝人追星攻略,完整資訊如下。時間:9月1日(日)17:00地點:TICC台北國際會議中心時間:9月3日(二)20:009月4日(三)20:00地點:Zepp New Taipei時間:9月6日(五)19:00地點:Zepp New Taipei時間:9月6日(五)16:00地點:華山1914文創產業園區西5-1館時間:9月7日(六)13:00-22:00出席:ASMRZ、SIRUP、Cody・Lee、高橋響、Hakubiand時間:9月8日(日)13:00-22:00出席:Billyrrom、Klang Ruler、日食夏子、DADA地點:臺北流行音樂中心時間:9月7日(六)18:00地點:TICC台北國際會議中心時間:9月12日(五)18:30地點:Diamond Towers時間:9月13日(五)18:00地點:松山文創園區二號倉庫出席:GRAY、HUTA李旼赫、pH-1、MAMAMOO頌樂、ZICO、YOOA、BADVILLAIN、INSIDE CORE、TOYO、CREAM、HOWL時間:9月14日(六)15:00-22:00and出席:權恩妃、Coogie、金有謙、Jessica、Minlee & Winnie、Jessi、AK、SIENA GRLS、WOOXI、RAIDEN、GLORY時間:9月15日(日)15:00-22:00地點:大佳河濱公園時間:9月13日(五)20:00地點:Zepp New Taipei時間:9月14日(六)18:00地點:TICC台北國際會議中心時間:9月14日(六)19:00地點:林口體育館時間:9月14日(六)19:009月15日(日)17:00地點:臺北流行音樂中心時間:9月14日(六)19:00地點:Zepp New Taipei時間:9月14日(六)14:009月15日(日)14:00地點:CLAPPER STUDIO時間:9月19日(四)20:00地點:Zepp New Taipei時間:9月21日(六)13:00、17:009月22日(日)12:30、16:30地點:洛克音樂藝文展演空間時間:9月21日(六)17:00地點:新北市工商展覽中心時間:9月21日(六)18:00地點:Legacy MAX時間:9月21日(六)19:00地點:高雄國家體育場時間:9月22日(日)18:00地點:Zepp New Taipei時間:9月28日(六)14:00、19:00地點:CLAPPER STUDIO時間:9月28日(六)18:00地點:TICC台北國際會議中心時間:9月28日(六)19:00地點:The Wall Live House時間:9月29日(日)18:00地點:WESTAR時間:9月29日(日)18:00地點:Zepp New Taipei時間:9月29日(日)18:30地點:TICC台北國際會議中心時間:9月29日(日)16:30地點:TICC 101CD會議廳