9月追星／22組韓星帶WATERBOMB登陸台灣！ONE OK ROCK降臨高雄囉

暑假結束9月來臨，即使開學也不影響日本、韓國男女神來台，本月最受矚目的為WATERBOMB音樂祭首登台灣涼一下；搖滾天團ONE OK ROCK成為首組唱進高雄世運主場的日本藝人，從月初到月底，週週都有滿滿藝人陪大家度過。
WATERBOMB是南韓知名的潑水音樂節，是集結DJ、K-POP和水上娛樂的夏季活動，每年都邀請超多知名藝人共襄盛舉，今年更破天荒要到各國舉辦，台北站確定9月14日、15日在大佳河濱公園舉行，2天出席者總計22組，包含14日的GRAY、HUTA李旼赫、pH-1、MAMAMOO頌樂、ZICO、YOOA、BADVILLAIN、INSIDE CORE、TOYO、CREAM、HOWL；15日的權恩妃、Coogie、金有謙、Jessica、Minlee & Winnie、Jessi、AK、SIENA GRLS、WOOXI、RAIDEN、GLORY等，這也是「水炸彈女神」權恩妃首度參加台灣場的WATERBOMB，讓人期待。
日本搖滾天團ONE OK ROCK成員Taka、Toru、Ryota、Tomoya雖然來台無數次，但卻是第一次唱進南台灣，成為首組站上高雄國家體育場（世運主場）的日本藝人，9月21日演唱會的4萬張門票一開賣，就湧入20萬人在線瘋搶，最終售罄，人氣非凡。
《NOWnews今日新聞》特別為讀者整理9月來台的日本、南韓藝人追星攻略，完整資訊如下。
GOT7榮宰粉絲見面會
時間：9月1日（日）17：00
地點：TICC台北國際會議中心
Travis Japan演唱會
時間：
9月3日（二）20：00
9月4日（三）20：00
地點：Zepp New Taipei
10cm演唱會
時間：9月6日（五）19：00
地點：Zepp New Taipei
李昌燮《KOREA FLEX》韓國文化觀光展
時間：9月6日（五）16：00
地點：華山1914文創產業園區西5-1館
JAM JAM ASIA音樂節
時間：9月7日（六）13：00－22：00
出席：ASMRZ、SIRUP、Cody・Lee、高橋響、Hakubi
and
時間：9月8日（日）13：00－22：00
出席：Billyrrom、Klang Ruler、日食夏子、DADA
地點：臺北流行音樂中心
宋健僖粉絲見面會
時間：9月7日（六）18：00
地點：TICC台北國際會議中心
Rain參加精品旗艦店活動
時間：9月12日（五）18：30
地點：Diamond Towers
金世正參加時尚活動
時間：9月13日（五）18：00
地點：松山文創園區二號倉庫
WATERBOMB水炸彈音樂節
出席：GRAY、HUTA李旼赫、pH-1、MAMAMOO頌樂、ZICO、YOOA、BADVILLAIN、INSIDE CORE、TOYO、CREAM、HOWL
時間：9月14日（六）15：00－22：00
and
出席：權恩妃、Coogie、金有謙、Jessica、Minlee & Winnie、Jessi、AK、SIENA GRLS、WOOXI、RAIDEN、GLORY
時間：9月15日（日）15：00－22：00
地點：大佳河濱公園
二宮和也、竹內涼真《黑色止血鉗2》粉絲見面會
時間：9月13日（五）20：00
地點：Zepp New Taipei
方容國x鄭大賢x劉永才x文鐘業 演唱會
時間：9月14日（六）18：00
地點：TICC台北國際會議中心
SHINee泰民演唱會
時間：9月14日（六）19：00
地點：林口體育館
HYUKOH x 落日飛車演唱會
時間：
9月14日（六）19：00
9月15日（日）17：00
地點：臺北流行音樂中心
Novelbright演唱會
時間：9月14日（六）19：00
地點：Zepp New Taipei
禹奭粉絲派對
時間：
9月14日（六）14：00
9月15日（日）14：00
地點：CLAPPER STUDIO
I.M（MONSTA X）演唱會
時間：9月19日（四）20：00
地點：Zepp New Taipei
YUN JUNGHWAN演唱會
時間：
9月21日（六）13：00、17：00
9月22日（日）12：30、16：30
地點：洛克音樂藝文展演空間
金在中演唱會
時間：9月21日（六）17：00
地點：新北市工商展覽中心
張基龍粉絲見面會
時間：9月21日（六）18：00
地點：Legacy MAX
ONE OK ROCK演唱會
時間：9月21日（六）19：00
地點：高雄國家體育場
92914演唱會
時間：9月22日（日）18：00
地點：Zepp New Taipei
INFINITE李成種粉絲見面會
時間：9月28日（六）14：00、19：00
地點：CLAPPER STUDIO
李準基粉絲見面會
時間：9月28日（六）18：00
地點：TICC台北國際會議中心
HITORIE演唱會
時間：9月28日（六）19：00
地點：The Wall Live House
THE VOLUNTEERS演唱會
時間：9月29日（日）18：00
地點：WESTAR
GARNiDELiA演唱會
時間：9月29日（日）18：00
地點：Zepp New Taipei
李帝勳粉絲見面會
時間：9月29日（日）18：30
地點：TICC台北國際會議中心
河北彩伽粉絲見面會
時間：9月29日（日）16：30
地點：TICC 101CD會議廳
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日本搖滾天團ONE OK ROCK成員Taka、Toru、Ryota、Tomoya雖然來台無數次，但卻是第一次唱進南台灣，成為首組站上高雄國家體育場（世運主場）的日本藝人，9月21日演唱會的4萬張門票一開賣，就湧入20萬人在線瘋搶，最終售罄，人氣非凡。
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地點：TICC台北國際會議中心
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時間：
9月3日（二）20：00
9月4日（三）20：00
地點：Zepp New Taipei
10cm演唱會
時間：9月6日（五）19：00
地點：Zepp New Taipei
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時間：9月6日（五）16：00
地點：華山1914文創產業園區西5-1館
JAM JAM ASIA音樂節
時間：9月7日（六）13：00－22：00
出席：ASMRZ、SIRUP、Cody・Lee、高橋響、Hakubi
and
時間：9月8日（日）13：00－22：00
出席：Billyrrom、Klang Ruler、日食夏子、DADA
地點：臺北流行音樂中心
宋健僖粉絲見面會
時間：9月7日（六）18：00
地點：TICC台北國際會議中心
Rain參加精品旗艦店活動
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地點：Diamond Towers
金世正參加時尚活動
時間：9月13日（五）18：00
地點：松山文創園區二號倉庫
WATERBOMB水炸彈音樂節
出席：GRAY、HUTA李旼赫、pH-1、MAMAMOO頌樂、ZICO、YOOA、BADVILLAIN、INSIDE CORE、TOYO、CREAM、HOWL
時間：9月14日（六）15：00－22：00
and
出席：權恩妃、Coogie、金有謙、Jessica、Minlee & Winnie、Jessi、AK、SIENA GRLS、WOOXI、RAIDEN、GLORY
時間：9月15日（日）15：00－22：00
地點：大佳河濱公園
二宮和也、竹內涼真《黑色止血鉗2》粉絲見面會
時間：9月13日（五）20：00
地點：Zepp New Taipei
方容國x鄭大賢x劉永才x文鐘業 演唱會
時間：9月14日（六）18：00
地點：TICC台北國際會議中心
SHINee泰民演唱會
時間：9月14日（六）19：00
地點：林口體育館
HYUKOH x 落日飛車演唱會
時間：
9月14日（六）19：00
9月15日（日）17：00
地點：臺北流行音樂中心
Novelbright演唱會
時間：9月14日（六）19：00
地點：Zepp New Taipei
禹奭粉絲派對
時間：
9月14日（六）14：00
9月15日（日）14：00
地點：CLAPPER STUDIO
I.M（MONSTA X）演唱會
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YUN JUNGHWAN演唱會
時間：
9月21日（六）13：00、17：00
9月22日（日）12：30、16：30
地點：洛克音樂藝文展演空間
金在中演唱會
時間：9月21日（六）17：00
地點：新北市工商展覽中心
張基龍粉絲見面會
時間：9月21日（六）18：00
地點：Legacy MAX
ONE OK ROCK演唱會
時間：9月21日（六）19：00
地點：高雄國家體育場
92914演唱會
時間：9月22日（日）18：00
地點：Zepp New Taipei
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時間：9月28日（六）14：00、19：00
地點：CLAPPER STUDIO
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時間：9月28日（六）18：00
地點：TICC台北國際會議中心
HITORIE演唱會
時間：9月28日（六）19：00
地點：The Wall Live House
THE VOLUNTEERS演唱會
時間：9月29日（日）18：00
地點：WESTAR
GARNiDELiA演唱會
時間：9月29日（日）18：00
地點：Zepp New Taipei
李帝勳粉絲見面會
時間：9月29日（日）18：30
地點：TICC台北國際會議中心
河北彩伽粉絲見面會
時間：9月29日（日）16：30
地點：TICC 101CD會議廳