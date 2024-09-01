中華男排U17世錦賽奪季軍！創台灣歷史　隊長蔡東橙：被女排激勵

遠在保加利亞征戰世界U17男排錦標賽的中華男排，當地時間8月3
1日（台灣時間9月1日）締造台灣排球歷史，在季軍戰3：2（2 5：17、16：25、25：23、21：25、15：12） 險勝西班牙，摘下台灣排球有史以來在世界級舞台的首座獎盃， 帶回季軍。
扳倒巴西、西班牙 中華男排奪季軍
在今年中華男女排挑戰首屆U17世錦賽前，
台灣排球在世錦賽以及分齡世錦賽都沒進過4強，剛結束的世界U1 7女排錦標賽，中華女排獲得第4已是最佳；輪到U17中華男排出 戰U17世錦賽，小組賽先直落三勝墨西哥，雖5局惜敗保加利亞， 靠著5局大戰勝西班牙，取得分組第2優勢。
進入16強淘汰賽，
中華男排面對分組排名後段的波多黎各成功取勝，並在關鍵8強戰3 ：2扳倒世界排球強權巴西，搶下4強門票；4強戰敗給義大利後， 中華男排再碰西班牙，總是領先後又被追上， 不過決勝局小將們穩住陣腳再次奪勝， 成為台灣排球史上首支站上世界級賽事頒獎台的隊伍。
隊長蔡東橙：被女排激勵到
「說真的，我們這群毛頭小子怎麼打到這地方，我不知道。」
教練曾永安賽後語無倫次地說，縱使去年參加亞洲U16男排錦標賽 有一定默契，但今年出發前的集訓其實很辛苦，大家都很想拚， 想在世界為台灣爭座獎盃。季軍戰2度被對手追平，曾永安指出， 小朋友們太想贏反而綁手綁腳， 這當中的差別就於在能不能站上頒獎台。
隊長蔡東橙回憶進入第5局前，大家彼此鼓勵，「對巴西都沒壓力，
為什麼對西班牙要有壓力，大家放輕鬆去打， 非常享受跟隊友一起打這場球的時光」。放開享受比賽的心態，讓U 17中華男排創下歷史，蔡東橙笑說：「我們有被女排激勵到， 這次能打到季軍，教練說我們可以說嘴一輩子了。」曾永安透露， 原先目標是8強，但過程中看到小朋友表現改變想法， 縱使歐美隊伍身高出色，中華男排的跑動進攻能有效突破對手， 只要接發球可以連接，就有機會奪勝。
黃品諺轟30分 成致勝功臣
季軍戰個人獨拿30分成為球隊致勝功臣，副攻手黃品諺在U17世
錦賽大放異彩，還以總得分185分搶到得分王。他說：「第2場對 保加利亞拿40分就感覺有機會爭取，只要我穩定發揮， 每場都有一定數據累積。」他自知跟對手拚身高沒有， 比賽中一直嘗試用頭腦打球，每場比賽保持期待的心情， 而不是被對手身材所嚇到，能有這次成績真的沒有想過。
曾永安正面看待這次比賽經驗，形容每場球都是球員未來成長養分，
台灣排球要登上世界的機率渺茫，當然希望藉由這次季軍， 能帶給台灣排球一點點的不一樣。蔡東橙則分享，過程就算輸球， 大家也輸得很享受，換個角度想， 說不定以後這些歐美對手都是奧運國手，真的很開心能參加U17世 錦賽；黃品諺也說，感覺這群隊友天生契合，回去繼續努力一起拚， 爭取再次挑戰世界的機會。
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在今年中華男女排挑戰首屆U17世錦賽前，
進入16強淘汰賽，
隊長蔡東橙：被女排激勵到
「說真的，我們這群毛頭小子怎麼打到這地方，我不知道。」
隊長蔡東橙回憶進入第5局前，大家彼此鼓勵，「對巴西都沒壓力，
黃品諺轟30分 成致勝功臣
季軍戰個人獨拿30分成為球隊致勝功臣，副攻手黃品諺在U17世
曾永安正面看待這次比賽經驗，形容每場球都是球員未來成長養分，