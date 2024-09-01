中華男排U17世錦賽奪季軍！創台灣歷史　隊長蔡東橙：被女排激勵

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▲中華男排登上國際舞台，U17世錦賽扳倒巴西、西班牙勇奪季軍。（圖／FIVB提供）

遠在保加利亞征戰世界U17男排錦標賽的中華男排，當地時間8月31日（台灣時間9月1日）締造台灣排球歷史，在季軍戰3：2（25：17、16：25、25：23、21：25、15：12）險勝西班牙，摘下台灣排球有史以來在世界級舞台的首座獎盃，帶回季軍。在今年中華男女排挑戰首屆U17世錦賽前，台灣排球在世錦賽以及分齡世錦賽都沒進過4強，剛結束的世界U17女排錦標賽，中華女排獲得第4已是最佳；輪到U17中華男排出戰U17世錦賽，小組賽先直落三勝墨西哥，雖5局惜敗保加利亞，靠著5局大戰勝西班牙，取得分組第2優勢。進入16強淘汰賽，中華男排面對分組排名後段的波多黎各成功取勝，並在關鍵8強戰3：2扳倒世界排球強權巴西，搶下4強門票；4強戰敗給義大利後，中華男排再碰西班牙，總是領先後又被追上，不過決勝局小將們穩住陣腳再次奪勝，成為台灣排球史上首支站上世界級賽事頒獎台的隊伍。「說真的，我們這群毛頭小子怎麼打到這地方，我不知道。」教練曾永安賽後語無倫次地說，縱使去年參加亞洲U16男排錦標賽有一定默契，但今年出發前的集訓其實很辛苦，大家都很想拚，想在世界為台灣爭座獎盃。季軍戰2度被對手追平，曾永安指出，小朋友們太想贏反而綁手綁腳，這當中的差別就於在能不能站上頒獎台。隊長蔡東橙回憶進入第5局前，大家彼此鼓勵，「對巴西都沒壓力，為什麼對西班牙要有壓力，大家放輕鬆去打，非常享受跟隊友一起打這場球的時光」。放開享受比賽的心態，讓U17中華男排創下歷史，蔡東橙笑說：「我們有被女排激勵到，這次能打到季軍，教練說我們可以說嘴一輩子了。」曾永安透露，原先目標是8強，但過程中看到小朋友表現改變想法，縱使歐美隊伍身高出色，中華男排的跑動進攻能有效突破對手，只要接發球可以連接，就有機會奪勝。季軍戰個人獨拿30分成為球隊致勝功臣，副攻手黃品諺在U17世錦賽大放異彩，還以總得分185分搶到得分王。他說：「第2場對保加利亞拿40分就感覺有機會爭取，只要我穩定發揮，每場都有一定數據累積。」他自知跟對手拚身高沒有，比賽中一直嘗試用頭腦打球，每場比賽保持期待的心情，而不是被對手身材所嚇到，能有這次成績真的沒有想過。曾永安正面看待這次比賽經驗，形容每場球都是球員未來成長養分，台灣排球要登上世界的機率渺茫，當然希望藉由這次季軍，能帶給台灣排球一點點的不一樣。蔡東橙則分享，過程就算輸球，大家也輸得很享受，換個角度想，說不定以後這些歐美對手都是奧運國手，真的很開心能參加U17世錦賽；黃品諺也說，感覺這群隊友天生契合，回去繼續努力一起拚，爭取再次挑戰世界的機會。