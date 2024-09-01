摩羯颱風最快明生成！預估路徑很危險　吳德榮揭「風雨最大」時段

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲歐洲系集模式（左）、美國系集模式（右）皆顯示，下半週有颱風在台灣附近活動，路徑包括從台灣旁邊掠過或直接登陸。（圖／「三立準氣象．老大洩天機」）

中央氣象署表示，摩羯颱風（Storm Yagi，菲律賓提供）最快明（2）日就會生成，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮表示，摩羯颱風生成後，預估路徑包括「從台灣旁邊掠過」或「直接登陸」，威脅不可小覷，並在週四至週六（9/5至9/7）對台灣天氣帶來顯著影響。吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，菲律賓東方的雲簇，持續醞釀發展中。最新的歐洲系集模式、美國系集模式模擬皆顯示，下半週有颱風在台灣附近活動，路徑包括從台灣旁邊掠過或直接登陸，由於是期末模擬、模式繼續大幅調整中，摩羯颱風若生成威脅不可小覷，應密切觀察。氣爽也補充，菲律賓東方海面有個一共有2個低氣壓發展，最快明天颱風就有機會生成，摩羯颱風生成後，路徑關鍵在於，颱風在台灣南邊時，會往北前進，或往西向南海移動，對台灣的影響將有所不同，且生成後的摩羯颱風仍無法排除登陸可能。至於摩羯颱風影響前的天氣，吳德榮說明，今日至週三（9/1至9/4）受到「熱帶海洋氣團」影響，台灣各地天氣晴朗炎熱，外出要注意防曬、防中暑，午後中南部山區有局部雷陣雨，擴展至部分平地，偶爾會有較大雨勢。今日各地區氣溫，北部攝氏24至37度、中部攝氏24至36度、南部攝氏23至36度、東部攝氏22至37度。