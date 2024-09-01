大谷翔平8月表現超鬼神！單月繳12轟、15盜　1紀錄再成史上第一人

洛杉磯道奇日籍巨星大谷翔平8月份個人表現相當亮眼，不但個人在打擊端上頻頻有開轟演出，在壘間的破壞力也是相當驚人。如今大谷在8月份累計12轟、15盜，且同場繳出至少1轟、1盜的比賽就多達6場，獨居大聯盟單月史上最多，也創下MLB自1900年有統計以來高懸124年的新高紀錄，讓人期待大谷後續能再接再厲，挑戰締造單季「50轟、50盜」的驚人壯舉。
大谷8月累計12轟、15盜 成大聯盟史上第2人
道奇日籍巨星大谷翔平儘管本賽季沒能以投手身分亮相，但他在打擊端上的表現就夠令人讚嘆，個人在8月共累計12轟、15盜，是大聯盟史上第2位能在單月繳出至少「10轟、15盜」的選手，另一名則是已退役的明星外野手Carlos Beltran，他是在2004年8月完成這項紀錄。
大谷8月單場1轟、1盜場次達6場 成大聯盟史上最多
根據大聯盟數據專家Sarah Langs指出，大谷翔平在8月份同場繳出至少1轟、1盜的比賽就多達6場，成為大聯盟自1900年以來史上最多的選手，他也超越2019年Adalberto Mondesi、1975年Joe Morgan和1973年的Tommy Harper，3人過去都以5場排行在第1，如今被大谷擠到並列第2，大谷也創下大聯盟高懸124年的新高紀錄。
此外，大谷翔平在8月份單場上演至少「1轟1盜」的比賽就有6場，本季至今已累積11場單場至少「1轟1盜」的比賽。而根據Sarah Langs的統計，自1900年以來，大聯盟單季史上最多「1轟1盜」場次的紀錄保持人，是1986年Rickey Henderson的13場，大谷如今相當有機會能夠締造新紀錄。
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道奇日籍巨星大谷翔平儘管本賽季沒能以投手身分亮相，但他在打擊端上的表現就夠令人讚嘆，個人在8月共累計12轟、15盜，是大聯盟史上第2位能在單月繳出至少「10轟、15盜」的選手，另一名則是已退役的明星外野手Carlos Beltran，他是在2004年8月完成這項紀錄。
大谷8月單場1轟、1盜場次達6場 成大聯盟史上最多
根據大聯盟數據專家Sarah Langs指出，大谷翔平在8月份同場繳出至少1轟、1盜的比賽就多達6場，成為大聯盟自1900年以來史上最多的選手，他也超越2019年Adalberto Mondesi、1975年Joe Morgan和1973年的Tommy Harper，3人過去都以5場排行在第1，如今被大谷擠到並列第2，大谷也創下大聯盟高懸124年的新高紀錄。
此外，大谷翔平在8月份單場上演至少「1轟1盜」的比賽就有6場，本季至今已累積11場單場至少「1轟1盜」的比賽。而根據Sarah Langs的統計，自1900年以來，大聯盟單季史上最多「1轟1盜」場次的紀錄保持人，是1986年Rickey Henderson的13場，大谷如今相當有機會能夠締造新紀錄。