大谷翔平8月表現超鬼神！單月繳12轟、15盜　1紀錄再成史上第一人

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洛杉磯道奇日籍巨星大谷翔平8月份個人表現相當亮眼，不但個人在打擊端上頻頻有開轟演出，在壘間的破壞力也是相當驚人。，讓人期待大谷後續能再接再厲，挑戰締造單季「50轟、50盜」的驚人壯舉。道奇日籍巨星大谷翔平儘管本賽季沒能以投手身分亮相，但他在打擊端上的表現就夠令人讚嘆，，另一名則是已退役的明星外野手Carlos Beltran，他是在2004年8月完成這項紀錄。，他也超越2019年Adalberto Mondesi、1975年Joe Morgan和1973年的Tommy Harper，3人過去都以5場排行在第1，如今被大谷擠到並列第2，大谷也創下大聯盟高懸124年的新高紀錄。此外，。而根據Sarah Langs的統計，自1900年以來，大聯盟單季史上最多「1轟1盜」場次的紀錄保持人，是1986年Rickey Henderson的13場，大谷如今相當有機會能夠締造新紀錄。