摩羯颱風有機會登陸台灣！專家憂路徑「1走法」危險：風雨會加大

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▲菲律賓東方海面有明顯熱帶擾動的雲系在發展，最快明（2）日就會有「摩羯颱風」生成，且路徑有侵台機會。（圖／中央氣象署）

▲週四開始，摩羯颱風就會開始主導台灣天氣，目前預報來看，全台的降雨機率都較高。（圖／中央氣象署）

，天氣風險公司氣象部經理吳聖宇指出，目前摩羯颱風路徑預估在週三（9/4）是關鍵，將會決定台灣受到摩羯颱風的風雨影響如何，提醒民眾，務必留意未來幾天的天氣預報，以免週末行程受到影響。吳聖宇說明，目前菲律賓東南方有熱帶擾動發展，今（1日）可能先發展為「熱帶性低氣壓」，明後天有繼續增強為輕度颱風「摩羯」的可能，摩羯颱風若生成，未來大致先朝北移動，週三來到呂宋島北部或巴士海峽，後續的動態變化很大，，2路徑對台灣天氣的影響程度有非常大的差異。吳聖宇表示，吳聖宇強調，未來颱風是否會繼續逼近的關鍵點，是台灣北方太平洋高壓對颱風的導引程度，若，未來1至2天內的預報變化，還有熱帶擾動實際發展的情況都需要密切觀察。吳聖宇補充，今天至週二，台灣各地天氣類似，因為吹「偏東到東北風」，，預報資料看起來，仍可能有局部較大雨勢出現的機會，至於北部、東半部天氣相對較好，大致維持晴到多雲的天氣。溫度方面，吳聖宇提及，台灣「非常的炎熱」，，外出活動要特別注意防曬、防中暑的準備。