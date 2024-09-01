摩羯颱風有機會登陸台灣！專家憂路徑「1走法」危險：風雨會加大

摩羯颱風（Storm Yagi，菲律賓提供）明（2）日有機會生成，天氣風險公司氣象部經理吳聖宇指出，目前摩羯颱風路徑預估在週三（9/4）是關鍵，「太平洋高壓導引颱風的程度」將會決定台灣受到摩羯颱風的風雨影響如何，提醒民眾，務必留意未來幾天的天氣預報，以免週末行程受到影響。
吳聖宇說明，目前菲律賓東南方有熱帶擾動發展，今（1日）可能先發展為「熱帶性低氣壓」，明後天有繼續增強為輕度颱風「摩羯」的可能，摩羯颱風若生成，未來大致先朝北移動，週三來到呂宋島北部或巴士海峽，後續的動態變化很大，有可能「逐漸向西偏轉趨，往南海移動」，也有可能「北上往台灣靠近」，2路徑對台灣天氣的影響程度有非常大的差異。
吳聖宇表示，若颱風逐漸偏向南海，台灣只會受到它外圍環流的影響，迎風面的東半部降雨機率高；但若是繼續向台灣靠近，各地風跟雨的影響程度從週三之後就會逐漸加大。
吳聖宇強調，未來颱風是否會繼續逼近的關鍵點，是台灣北方太平洋高壓對颱風的導引程度，若高壓明顯壓制且導引它向西移動，那颱風往南海機會較高，反之則有可能緩慢向北接近台灣，未來1至2天內的預報變化，還有熱帶擾動實際發展的情況都需要密切觀察。
吳聖宇補充，今天至週二，台灣各地天氣類似，因為吹「偏東到東北風」，午後雷雨容易發生的區域，維持在背風側的中部以南山區，預報資料看起來，仍可能有局部較大雨勢出現的機會，至於北部、東半部天氣相對較好，大致維持晴到多雲的天氣。
溫度方面，吳聖宇提及，台灣「非常的炎熱」，各地高溫普遍有攝氏34至36度，局部區域可能來到攝氏36度以上，外出活動要特別注意防曬、防中暑的準備。
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吳聖宇表示，若颱風逐漸偏向南海，台灣只會受到它外圍環流的影響，迎風面的東半部降雨機率高；但若是繼續向台灣靠近，各地風跟雨的影響程度從週三之後就會逐漸加大。
吳聖宇強調，未來颱風是否會繼續逼近的關鍵點，是台灣北方太平洋高壓對颱風的導引程度，若高壓明顯壓制且導引它向西移動，那颱風往南海機會較高，反之則有可能緩慢向北接近台灣，未來1至2天內的預報變化，還有熱帶擾動實際發展的情況都需要密切觀察。
吳聖宇補充，今天至週二，台灣各地天氣類似，因為吹「偏東到東北風」，午後雷雨容易發生的區域，維持在背風側的中部以南山區，預報資料看起來，仍可能有局部較大雨勢出現的機會，至於北部、東半部天氣相對較好，大致維持晴到多雲的天氣。
溫度方面，吳聖宇提及，台灣「非常的炎熱」，各地高溫普遍有攝氏34至36度，局部區域可能來到攝氏36度以上，外出活動要特別注意防曬、防中暑的準備。