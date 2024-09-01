中國餐廳大舉入侵泰國！連鎖店開滿街　餐飲協會坦言：很害怕

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▲泰國街頭湧入眾多中國連鎖餐飲店，當地中小企業面臨生存危機。（圖／翻攝自X）

中國連鎖餐飲加盟店近幾年大舉進攻泰國，例如中資飲料店蜜雪（MIXUE）不到兩年就開了200家分店。泰國餐廳協會受訪時直言對中資湧入開店感到害怕，至於泰國工業聯合會也呼籲政府檢查進口地食材，同時加強打擊廉價產品傾銷的狀況。根據《泰國世界日報》，來自中國的餐飲品牌如蜜雪、正新雞排、茶主張、庫迪咖啡和旋轉麻辣店等，以價格低廉的優勢在泰國擴張，對泰國中小企業造成嚴重衝擊，這些餐飲價格一般起價僅需15至55泰銖（約新台幣10元至50元）。泰國媒體調查研究發現，來自中國的加盟連鎖餐飲店對泰國消費者有很大影響力，中國產品以「價格便宜」作為買點，形成了流行趨勢，並在過去五年迅速增長。這種閃電般的擴張速度有許多因素，如在當地採取特許經營模式的策略，這些品牌的加盟費約80萬泰銖（約新台幣64萬元），而且產品的價格很便宜，泰國的市場條件剛好有利於經濟實惠型餐廳的發展。目前，泰國工業聯合會正在評估情況制定策略，決定是否要抵制，或是否需要成為盟友的調整方法。政府也被呼籲應密切關注此事，檢查產品是否符合標準，因為這對泰國消費者的健康很重要，而不僅僅是為了保護食品工業。如有必要，餐飲協會認為政府甚至必須採取反傾銷措施。