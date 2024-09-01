摩羯颱風將生成！預測路徑「天女散花」　氣象署：這3天全台濕透

菲律賓東方海面有熱帶性低氣壓發展中，最快明（2）日就會生成「摩羯颱風」（Storm Yagi，菲律賓提供），中央氣象署今（1）日一早公布首波預測路徑指出，摩羯颱風生成後的走法相當多變、不穩定，但較能確定的是，週四至週六（9/5至9/7）台灣各地的風雨較為明顯，且雨量還有上修的空間，民眾務必留意颱風最新動態。
氣象署預報員葉致均表示，菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，明後兩天有機會發展為「摩羯颱風」，未來路徑不確定性相當高，從「往西移動到南海、往北移動到日本南方」的整個大範圍都有可能發生，路徑的關鍵會是太平洋高壓的強弱，高壓往西延伸的力道強，路徑越往西，力道越弱，路徑越往東。
臉書天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」則表示，今年第11號「摩羯」颱風即將形成，據氣象署第一報路徑來看，「誤差圈超級大，表示路徑變數極高」，建議再觀察2天左右才會比較明朗，還要注意的是，9月上旬西北太平洋熱帶系統相當活躍，「未來10天，靠近台灣的熱帶氣旋可能不只1個。」
葉致均進一步說明，今明兩天水氣少，各地晴到多雲，清晨中南部地區有零星短暫陣雨，午後中南部及山區有局部短暫雷陣雨，隨著熱帶性低氣壓逐漸北上，台灣附近大環境風場轉為東北風，迎風面的北部及東北部不定時有零星短暫陣雨。
葉致均提及，週四開始，摩羯颱風就會開始主導台灣天氣，目前預報來看，全台的降雨機率都較高，實際雨勢大小需視颱風路徑變化才能預測，不過較能確定的是，處於迎風面的東半部地區，風雨會相當明顯。
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臉書天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」則表示，今年第11號「摩羯」颱風即將形成，據氣象署第一報路徑來看，「誤差圈超級大，表示路徑變數極高」，建議再觀察2天左右才會比較明朗，還要注意的是，9月上旬西北太平洋熱帶系統相當活躍，「未來10天，靠近台灣的熱帶氣旋可能不只1個。」
葉致均進一步說明，今明兩天水氣少，各地晴到多雲，清晨中南部地區有零星短暫陣雨，午後中南部及山區有局部短暫雷陣雨，隨著熱帶性低氣壓逐漸北上，台灣附近大環境風場轉為東北風，迎風面的北部及東北部不定時有零星短暫陣雨。
葉致均提及，週四開始，摩羯颱風就會開始主導台灣天氣，目前預報來看，全台的降雨機率都較高，實際雨勢大小需視颱風路徑變化才能預測，不過較能確定的是，處於迎風面的東半部地區，風雨會相當明顯。