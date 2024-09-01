《金孫》阿嬤獻聲！泰國電影勇奪新片票房冠軍　爆破戲成焦點

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▲泰國電影《跳越時空的愛戀》在台灣上映。（圖／采昌國際多媒體提供）

▲曾出演《金孫暴富攻略》的國民阿嬤Taew首度挑戰配音工作。（圖／采昌國際多媒體）

奪泰國電影新片票房冠軍，並獲泰國文化部認證「軟實力計畫資助電影」之一的年度鉅片《跳越時空的愛戀》，在8月28日於台灣感動獻映。本片由突破七億次觀看夯劇《粉紅理論》國際巨星FreenBecky首度共同主演，兩人將在片中穿越多個不同平行世界，上演時而甜蜜、時而淒美的戀情。尤其角色穿越至二戰平行時空之後，身份成為了女軍官與戲曲演員；FreenBecky甚至因為戰爭的故事背景，在開拍前進行嚴格的動作與武藝訓練，甚至是持槍技巧，對她們來說都是全新嘗試，動作指導更對兩人的學習能力與進步速度讚譽有佳。值得一提的是，片中還將有角色年老後的時空場面，為了呈現出角色年邁的嗓音，劇組特別請來以電影《金孫爆富攻略》獲得「國民阿嬤」美譽的烏薩薩梅坎姆（Usha Seamkhum）驚喜獻「聲」，成為影迷又一熱議焦點。《跳越時空的愛戀》是泰國影史首部集結愛情、友情、平行世界的奇幻愛情催淚強片，不僅勇奪泰國電影新片票房冠軍，更透過震撼不已的絕美畫面，引領觀眾潛入海洋深處，再跨越數十億公里到達宇宙盡頭。尤其故事還將讓主角穿越到各個平行世界，試圖尋覓那可能將要遺失的愛戀，兩位女主角FreenBecky也將在這個平行時空，化身成戲曲演員與女軍官，再度上演刻骨銘心的愛戀。也因為二戰那風聲鶴唳的緊張時代背景，兩人將有許多驚險刺激的槍戰與動作場面。製作團隊為此詳細研究當年泰國在二戰期間，使用的是什麼樣的刀、槍與炸藥，以及當年的警察與軍隊是長什麼模樣。FreenBecky更為此進行嚴密的動作與武藝訓練，以及持槍技巧，讓Freen直呼：「感覺一切都很新鮮。」Becky也表示：「自己雖然有練拳擊，但拍攝的時候還是不太一樣，因為要小心不要傷害到別人，我覺得一切都超酷的。」本片除了槍戰之外，還有爆破場面，Becky的軍官角色必需在樹林中奔跑，以躲避爆破造成的傷害，讓她直呼：「沒有想到這麼難，因為在泥濘的地方是很難跑步的，還要從煙霧中衝出去。當我從裡面跑出來的時候，我整個臉都黑掉了。」不過她也坦言：「希望大家可以看到我的另一面，因為在眾人眼中，感覺我看起來嬌小又脆弱，甚至會被細心呵護，不過在這部電影的動作場面當中，我都是全力以赴。」這也讓本片的動作指導對兩人比讚：「她們有很棒的意志力與舞蹈能力，以及運動技能，以至於她們進步得非常迅速。」《跳越時空的愛戀》除了現實世界之外，還呈現過去與未來不同的時空場面，演員也將挑戰為角色老年的模樣畫老妝。為了呈現角色年邁的嗓音，劇組特別邀請到在全球各地創下票房佳績、全球票房已經突破14億泰銖的《金孫爆富攻略》、片中飾演阿嬤的「Taew」烏薩薩梅坎姆擔任角色配音。素人演員的她，這是第二份電影工作，也是首度擔任配音工作，將透過溫潤的聲音，在觀眾心中烙印深刻的回憶，值得觀眾進戲院一「聽」究竟。這部由國際巨星「FreenBecky」領銜主演的泰國年度史詩級電影鉅製《跳越時空的愛戀》，即將在本週三（8/28）於台灣感動獻映。只要購買第一週（8/28-9/5）期間場次電影票乙張，即有機會獲得「A3電影主視覺原文海報」乙張，數量有限，送完為止，請務必把握領取機會。本片劇情描述琳（Freen飾演）和凱斯（Becky飾演）從朋友發展成戀人關係，琳夢想成為太空人，而凱斯則夢想打破自由潛水世界紀錄。當琳終於成為太空人，凱斯卻消失在深海之中，再也沒有回來，讓琳的餘生都陷入在痛苦之中。某日，琳執行太空任務，但太空船卻陷入巨大的太陽風暴當中，甚至切斷了她與地球的聯繫。她認為這可能是她生命中的最後一刻了，這時，某種形式的能量突然帶走她的靈魂，將她傳送到與凱斯多個不同的平行世界當中。兩人在平行世界裡跨越不同時代，都相互愛上彼此，只不過最終都無法改變悲痛的結局。儘管如此，她仍堅持追求一個可以跟凱絲珍惜彼此的世界，不必再忍受著別離的痛苦…。