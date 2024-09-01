菊池雄星轉隊後判若兩人！7局狂飆12K僅失1分　太空人5：2勝皇家

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菊池雄星轉隊後判若兩人！大聯盟的日籍投手菊池雄星，本季的季中從多倫多藍鳥轉戰休士頓太空人後，表現有顯著提升。菊池雄星前6局表現神勇，只被敲出3支安打沒有失分，而且在1、2、5局投出三上三下，直到7局上，才被Nick Loftin敲出的犧牲打，擠回皇家的第1分。另一方面，打線在關鍵時刻以火力支援，6局下展開5分大局，為菊池雄星搶下勝投資格，最終就以5：2贏球。。值得一提的是，目前太空人在美聯西區排名第1，菊池雄星相當有機會連2年都參加季後賽。轉隊後的表現用判若兩人來形容一點也不為過，菊池雄星本季前半段為藍鳥先發22場比賽，僅拿下4勝9敗，防禦率4.75，但