孫振再闖夢想舞台！二度受邀Red Bull BC One　目標成為台灣第1人

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▲B-Boy Quake孫振今年再度受邀以外卡資格出賽Red Bull BC One世界決賽。（圖／Red Bull提供）

霹靂舞一對一賽事的最高殿堂 Red Bull BC One將在今年邁入第21屆，是世界各國頂尖舞者心中的夢想舞台。Red Bull公布總決賽外卡名單，台灣首位霹靂舞奧運國手、甫奪下國際街舞賽事 The Legits Blast OutBreak 世界冠軍的B-Boy Quake孫振，他將二度受邀以外卡 (Wildcard) 身份參賽，直接登上12月7日的世界決賽舞台，將在巴西里約熱內盧與世界高手一較高下。「希望能成為台灣第一個摘下冠軍腰帶的舞者！」從小看著Red Bull BC One賽事影片長大的 B-Boy Quake孫振，一直將這個舞台視為夢想殿堂。孫振在2021年及2023年均以台灣冠軍身份參與 Red Bull BC One 的 Last Chance Cypher；2022年則是以外卡資格首度參與世界決賽，卻因緊張與執行力不足止步16強。當時他發下豪語要繼續努力，如今，孫振以更強大的實力再次受邀直闖Red Bull BC One世界總決賽，他表示：「這次我要好好享受，展現我的個人特色，也證明自己的實力。這是我從小夢寐以求的舞台、也是最帥的舞台，這輩子一定要贏一次！」能受邀參加 Red Bull BC One 世界決賽的 B-Boy 和 B-Girl 外卡選手都是頂級強者、實力不容小覷，日前在奧運場上受人注目的日本選手B-Boy Hiro10大能寬飛也將擔任16強外卡選手參賽，而以音樂性及爆發力著稱的B-Boy Quake將帶著其調皮的個人風格及「鐘擺」招牌動作直闖決賽，屆時Red Bull BC One世界決賽場上強強碰頭，精彩可期。除了B-Boy Quake孫振之外，四月剛出爐的 B-Boy 台灣冠軍 B-Boy Jasper吳定杰與 B-Girl 台灣冠軍 B-Girl Jia Li楊加力，也將一同前往巴西 Red Bull BC One世界決賽，兩位台灣冠軍將先在 Last Chance Cypher資格賽中與各國冠軍過招，爭取最終進入 16 強的門票。Red Bull BC One自2004年舉辦至今，全球已累計超過上萬名 B-Boys 和 B-Girls 參加，是舞者們公認的夢想舞台，世界總決賽將由最強的16位 B-Boys 與 B-Girls 同場尬舞，1對1對決爭取最高榮譽。除受邀直接進入決賽的外卡選手外，從世界各國脫穎而出的冠軍需先經過 Last Chance Cypher取得最終決賽門票。被譽為霹靂舞最高殿堂的 Red Bull BC One，除了比賽之外，更舉辦Red Bull BC One Camp活動提供選手們難得的交流機會，來自全球各地的霹靂舞傳奇和新星將齊聚里約熱內盧，參加為期數天的工作坊、座談會與對戰等活動，進一步發展霹靂舞文化。