孫振再闖夢想舞台！二度受邀Red Bull BC One　目標成為台灣第1人

▲B-Boy Quake孫振今年再度受邀以外卡資格出賽Red Bull BC One世界決賽。(圖/Red Bull提供)

霹靂舞一對一賽事的最高殿堂 Red Bull BC One將在今年邁入第21屆,是世界各國頂尖舞者心中的夢想舞台。Red Bull公布總決賽外卡名單,台灣首位霹靂舞奧運國手、甫奪下國際街舞賽事 The Legits Blast OutBreak 世界冠軍的B-Boy Quake孫振,他將二度受邀以外卡 (Wildcard) 身份參賽,直接登上12月7日的世界決賽舞台,將在巴西里約熱內盧與世界高手一較高下。「希望能成為台灣第一個摘下冠軍腰帶的舞者!」從小看著Red Bull BC One賽事影片長大的 B-Boy Quake孫振,一直將這個舞台視為夢想殿堂。孫振在2021年及2023年均以台灣冠軍身份參與 Red Bull BC One 的 Last Chance Cypher;2022年則是以外卡資格首度參與世界決賽,卻因緊張與執行力不足止步16強。當時他發下豪語要繼續努力,如今,孫振以更強大的實力再次受邀直闖Red Bull BC One世界總決賽,他表示:「這次我要好好享受,展現我的個人特色,也證明自己的實力。這是我從小夢寐以求的舞台、也是最帥的舞台,這輩子一定要贏一次!」能受邀參加 Red Bull BC One 世界決賽的 B-Boy 和 B-Girl 外卡選手都是頂級強者、實力不容小覷,日前在奧運場上受人注目的日本選手B-Boy Hiro10大能寬飛也將擔任16強外卡選手參賽,而以音樂性及爆發力著稱的B-Boy Quake將帶著其調皮的個人風格及「鐘擺」招牌動作直闖決賽,屆時Red Bull BC One世界決賽場上強強碰頭,精彩可期。除了B-Boy Quake孫振之外,四月剛出爐的 B-Boy 台灣冠軍 B-Boy Jasper吳定杰與 B-Girl 台灣冠軍 B-Girl Jia Li楊加力,也將一同前往巴西 Red Bull BC One世界決賽,兩位台灣冠軍將先在 Last Chance Cypher資格賽中與各國冠軍過招,爭取最終進入 16 強的門票。Red Bull BC One自2004年舉辦至今,全球已累計超過上萬名 B-Boys 和 B-Girls 參加,是舞者們公認的夢想舞台,世界總決賽將由最強的16位 B-Boys 與 B-Girls 同場尬舞,1對1對決爭取最高榮譽。除受邀直接進入決賽的外卡選手外,從世界各國脫穎而出的冠軍需先經過 Last Chance Cypher取得最終決賽門票。被譽為霹靂舞最高殿堂的 Red Bull BC One,除了比賽之外,更舉辦Red Bull BC One Camp活動提供選手們難得的交流機會,來自全球各地的霹靂舞傳奇和新星將齊聚里約熱內盧,參加為期數天的工作坊、座談會與對戰等活動,進一步發展霹靂舞文化。