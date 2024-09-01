柯文哲落難！唐綺陽2天前發文令人發毛　破萬人朝聖：不愧是國師

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▲唐綺陽星座分析精準，被譽為「國師」。（圖／唐綺陽臉書）

▲柯文哲面臨司法、政治危機，唐綺陽星座運勢分析引發聯想。（圖／唐綺陽占星幫臉書）

民眾黨主席柯文哲被檢調認為私人款項出入異常，來源也不明，傳出數字大約為700萬元，依貪汙圖利罪嫌將柯文哲移送法辦，今（1）日晚間8點將召開羈押庭，裁定結果備受關注。柯文哲落難後，網友想起星座專家唐綺陽2天前說過「政治、宮鬥的肅殺氣氛提前上演」，於該篇運勢貼文下大呼：「不愧是國師！」上月29日，唐綺陽在臉書發文分析9月星座運勢，指出先前水逆已經「起底、真相大白」，如今水星順行後就要迎接「後驟變時代」，但當人變了、習慣狀態不再、寒心錯愕後，心也要學會因應，重新安放，她也說「政治、宮鬥、藝人網紅選邊」的肅殺氣氛會提前上演，年底、明年改朝換代前，將來場最後大清理與「定調」。此外，唐綺陽表示，試想，大家為捍衛家族、家人、國家，內心會非常劇烈起伏、心緒澎湃，若我們生活中，有默認的對手、討厭的族群，衝突指數也將升高，「只能說這個9月，滿刺激的，但沒事，凡事有心理準備，就不難度過。」不少網友以柯文哲被爆出假帳疑雲、京華城弊案，與唐綺陽運勢解析做連結，「真的真相大白」、「然後阿北就出事了！不愧是國師」、「今天有些人很崩潰」、「對！沒錯！政治就是，跟民眾黨要斷絕關係了」、「老師，真的都在變了」、「期待大清理！」