韓國羽球公開賽／李佳豪1:2惜敗陸光祖！吞對戰5連敗　亞軍坐收　

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2024超級500系列韓國羽球公開賽男單冠軍戰，我國世界排名30的李佳豪對上中國大陸世界排名13的好手陸光祖，雙方大戰了3局，李佳豪最終以1：2惜敗，但他在這一站的表現有目共睹，維持住狀態，有機會在下半年繼續有所突破。李佳豪日前在超級750系列日本公開賽，輸給我國名將「台灣一哥」周天成，倒在男單16強，不過他在今年夏天整體而言狀態不錯，今年6月初的澳洲公開賽打進4強，月底的高雄羽球大師賽又接連擊敗王子維和詹俊為勇奪冠軍。這一次韓國公開賽辦在奧運之後，很多世界頂級的一流高手沒參加，因此也是一些過往較低級別選手的表現機會。李佳豪延續狀態，32強先擊敗韓國全奕陳，之後分別戰勝蘇力揚、李詩灃和林俊易，闖進冠軍戰。今天面對陸光祖，兩人過去4次交手，李佳豪沒有贏過。首局戰況也是對他比較不利，開局先以8：11落後，之後陸光祖也是維持領先，取得5個局點，以21：16先下一城。次局陸光祖開局連得6分，在發揮上更穩定，不過李佳豪也沒有繳械投降，比賽中斷開啟追分模式，一度以15：16只差1分。之後雙方進入分數拉鋸期，李佳豪在16：19落後時連追4分，反而先拿局點，順利以22：20扳平戰局。決勝局與第二局的初段有些相似，陸光祖又是很快以8：3領先，但李佳豪隨後也很快連得5分將比數追成9：9，比賽進入到白熱化階段，李佳豪在決勝期18：19落後時連丟2分，最終也以18：21的微弱差距落敗。今天是韓國羽球公開賽最後一日賽事，其他項目方面，馬來西亞混雙杜頤溈／陳堂傑擊敗中國的李茜／郭新娃奪冠，而韓國好手金佳恩則是因為對手王祉怡退賽，而捧起后冠。