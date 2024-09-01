準「摩羯颱風」不好惹！日本氣象廳：週五上午抵達台灣東南部外海

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▲摩羯颱風路徑，從「往西移動到南海、往北移動到日本南方」的整個大範圍都有可能發生。（圖／中央氣象署）

▲週四開始，摩羯颱風就會開始主導台灣天氣，目前預報來看，全台的降雨機率都較高。（圖／中央氣象署）

今年第11號颱風「摩羯」（國際命名：Storm Yagi，菲律賓提供）可能在明（2）日生成，據中央氣象署最新預測路徑，週四至週六（9/5至9/7）台灣各地的風雨較為明顯，日本氣象廳則顯示，摩羯颱風將會在週五（9/6）上午抵達台灣東南方海域，是否登陸還有變數，民眾務必特別留意。據「日本氣象廳」官網顯示，熱帶性低氣壓今（1）日上午形成，摩羯颱風預估明後兩天生成，路徑先往北，預估週五早上將來到台灣東南部外海，氣象署預報員葉致均表示，菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，明後兩天有機會發展為「摩羯颱風」，氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興則指出，目前各國預測以及各AI模式的預測顯示，準摩羯颱風的路徑仍未收斂，明後兩天發展為颱風後的情況是觀察重點，颱風究竟會偏西或是偏北行走，氣象署預報員葉致均則補充，週四開始，摩羯颱風就會開始主導台灣天氣，目前預報來看，全台的降雨機率都較高，