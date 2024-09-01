富邦悍將慘寫中職單月最多敗紀錄　教頭陳金鋒：結果不能控制

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富邦悍將8月31日在新莊主場以5：7不敵中信兄弟，8月份21場比賽慘吞17敗，創下中職史上單月最多敗紀錄，單月勝率1成9也是史上最低勝率，更從原本聯盟龍頭跌至爐主。富邦悍將8月份戰績為4勝17敗，改寫中職單月最多敗場紀錄，同時單月勝率1成90，也是中職成立35年以來的單月最低勝率，打破2012年興農牛所保持的單月2成勝率，再寫下一項不名譽紀錄。首次執教一軍的總教練陳金鋒面臨前所未有的壓力，對此鋒總表示，「8月對球隊來說很辛苦，但比賽過程中，球員們的表現其實並沒有太大的問題，很多比賽都是在落後的情況下追回來，但並非一開始就輸，只是最終未能贏球，結果無法控制。」陳金鋒強調，球員們要保持積極心態，不管遇到什麼樣的狀況，都該全力以赴。富邦悍將在8月1日曾位居戰績榜首，但隨後表現急轉直下，戰績一路下滑，自8月23日以來，富邦戰績一直位居聯盟墊底，過去10場比賽更是慘吞8敗。進入9月賽季尾聲，針對球隊陣容是否進行調整，陳金鋒表示，基本陣容保持不變，但會從二軍提拔一些年輕選手到一軍，「雖然他們穩定性可能還不夠，可能會出現一些隱形失誤，但還是要讓他們在實戰累積經驗。」