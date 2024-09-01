LINE 「更換圖像」台灣也有嗎？官方點出「一關鍵」：快敲碗啊！

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▲LYP Premium 是一項由 LY Corporation 提供的會員計劃，從去年(2023) 的 11 月 29 日正式推出。（圖／翻攝官網）

近日有網友發現LINE可以將原本綠綠的圖示換成可愛的圖案，但後來證實是「日本」地區先行的功能，台灣推出的機會大嗎？《NOWnews》實際詢問官方，LINE回應依舊保守，官方表示「將密切關注用戶意見回饋來優化或推出新功能」。據了解，LINE被發現可以更換圖像，但後來卻是日本地區的功能，且再度了解後發現，更換圖像還需要有「LYP Premium」付費會員資格才能擁有超過10款可愛圖示可以更換。LYP Premium 是一項由 LY Corporation 提供的全新月會員計劃，從去年(2023) 的 11 月 29 日正式推出，藉此功能提高LINE和Yahoo! JAPAN Premium 服務多元性。可以無限制使用LINE貼圖，原本該服務需每月 240 日元，但加入LYP Premium 會員即可無限制使用超過 1200 萬～1500萬張貼圖。可以為每個相簿添加 100 個時長不超過 5 分鐘的影片，且照片加入相簿時，可保持原始照片的品質。會員在 Yahoo! JAPAN 購物時可獲得額外 2% 的 PayPay Points 獎勵，並可享有獨家 PayPay 優惠券等多項優惠。提供會員特殊的字體，可以讓用戶套用在整個LINE 應用程式中使用。LINE更換圖像功能目前為LINE 14.14.0以及後續版本可以用，且只限iPhone才可套用。在日本目前非會員只有黑白一款可以更換，但如果是付費會員則有超過10款不同圖示可選擇。台灣會不會推出該功能，可能還是要看用戶的敲碗程度，越是期待官方才有信心引進，現階段真的看膩綠綠的圖像，不如就靠捷徑設定來改變了。