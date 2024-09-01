何妤玟遭嗆勢利眼！交友要看「身家條件」　她反駁：我當然能要求

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▲藝人何妤玟擁有流利口條、浮誇反應，節目效果十足，經常現身各大綜藝節目。（圖／何妤玟臉書）

▲何妤玟透露，阿Ken還只是助理時，她也沒有對待對方大小眼。（圖／中天提供）

藝人何妤玟擁有流利口條、浮誇反應，節目效果十足，經常現身各大綜藝節目，近來她在節目《同學來了》的「真的眼睛長在頭頂上？演藝圈『勢利鬼』惡行惡狀大揭密」主題分享，她被攻擊交朋友只會看身家條件，氣得解釋背後原因，「我本人也有錢，我當然可以要求你也有錢。」藝人何妤玟不滿被控訴交朋友只看身家條件，她解釋，「我也是政大的，大部分的狀況下，我當然跟自己差不多學歷的人談得來，但這不是絕對條件，交朋友第一眼還是看眼緣。」她也不否認對另一半的條件要求比較高，「譬如我喜歡吃大餐、我想要被照顧，如果要我一直請吃飯，這個關係不對等吧？那如果他有錢，我也有錢，我們可以AA制。」何妤玟強調：「因為我不是沒錢巴著你，我本人也有錢，我當然可以要求你也有錢，這不是勢利。」在場來賓聽完都蠻認同她的想法，何妤玟也補充自己也很照顧後輩：「我認識阿Ken的時候，他還在幕後當小助理，那時候很多人對他大小眼，只有我跟他聊天。」何妤玟經常在節目上分享自己的情史，先前她才在節目上透露，自己年輕時在朋友介紹下認識一位ABC，兩人相約去酒吧聊天，沒想到她才去個廁所，就有一名男子告訴她，看到ABC在她的飲料裡下藥，要她去做自己那桌，讓何妤玟頓時不知該相信誰，當下她沒有答應對方，可是也讓她陷入糾結，不確定對方的真正意圖，跟ABC的關係也無疾而終。