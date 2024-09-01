源少年須弘道骨折剛拆石膏！李秉諭又爆狀況　深夜急衝醫院掛急診

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▲AcQUA源少年團員拿著2週年慶祝的杯子蛋糕合影。（圖／種子音樂提供）

「潛力超能量男團」AcQUA源少年由隊長黃莑茗、盧佾暘、李秉諭、林毓家和須弘道五位成員組成，他們憑藉清新青春的風格和爆發力十足的唱跳演出，吸引了大批粉絲「海星」（粉絲名）的追隨喜愛。8月26日是他們成團2週年，為此他們今（1）日特地在西門河岸留言舉辦了「IT’S TRUE IT’S YOU」SHOWCASE，邀請300多位海星一起到場同樂。不過他們身體狀況不斷，先前須弘道在下雨天出門不慎骨折，今天才剛拆石膏，秉諭前一晚又突發病毒性腸胃炎，深夜到醫院掛急診，但他們仍堅強站上舞台，和粉絲互動。今天這場2週年活動，為即將前往洛杉磯求學的弘道溫馨歡送，而隊長黃莑茗因為正在當兵無法參加到場參與，但早在事前就提前錄製了影片，在影片中對現場粉絲喊話，感謝有好多粉絲從原子時期開始追隨他們到現在，即便現在無法相見，也能透過社群平台彼此關心，也感謝團員們彼此互相扶持，並祝福弘道求學順利，期待之後重聚一起表演。活動一開場就由舞擔小分隊成員盧佾暘、李秉諭和林毓家表演舞蹈改編版〈水星座AcQUArius〉，將現場氣氛推向高潮，台下粉絲應援聲和尖叫聲不絕於耳。緊接著唱片公司種子音樂送上了象徵5位成員的7個2週年杯子蛋糕，其中為弘道特製的蛋糕上有飛機圖案插旗，象徵他即將遠行讀書求學，承載著大家的祝福去追逐夢想，成員們也在活動中分享了2年來對彼此的感謝與成長。但正準備要出國的須弘道，在離開台灣之前發生一點意外，先前下雨天要去健身的路上，不小心滑倒骨折，腳部受傷直到今天才拆石膏，因此這次演出特別做了一些變化，希望可以給粉絲不同的感覺，也希望給大家看到健康的自己。但沒想到須弘道的腳剛好轉，秉諭前一晚突然肚子痛，不小心吃壞肚子引起病毒性腸胃炎，半夜緊急開車到醫院掛急診，後來只吃白吐司，身體狀態才好轉。為了感謝粉絲的支持，成員們精心準備了特別的表演，李秉諭感性地說，「海星們總是在各個舞台下應援我們，希望未來你們能繼續陪伴我們，成為我們最重要的一束光。」這次的演出中，四位成員特地將〈e步e步〉改編為acoustic版本，由弘道彈吉他，其他三位成員深情一同合唱，將歌曲詮釋成不同的面貌。此外，他們還演唱了獻給粉絲的催淚曲〈You Are The Reason〉，歌曲中濃縮了兩年來與海星共度的點滴回憶。