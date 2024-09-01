張信哲頂40度高溫開唱！4萬人聽經典歌曲陶醉　粉絲高喊：我愛你

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▲張信哲這次到洛陽站，特別留了時間去拍城市素材，還化身為「導覽解說員」。（圖／潮水音樂提供）

「情歌王子」張信哲（Jeff）昨（31日）首登河南「洛陽市體育中心體育場」，舉辦張信哲「未來式終極版世界巡迴演唱會」洛陽站，在這十三朝古都與4萬名歌迷共赴一場穿越古今的浪漫之約。在近40度高溫下，張信哲特別為洛陽站換新裝開場，身著白馬王子裝上陣，引起全場一陣騷動，並一連以3首生涯之作〈信仰〉、〈寬容〉、〈不要對他說〉瞬間引爆高潮，還有粉絲在台下高喊「阿哲，我愛你！」張信哲巡迴演出來到洛陽站，總共有4萬名歌迷參與，全場聽到經典歌曲，無不扯開喉嚨大合唱，聲浪居然強壓過熱浪，讓張信哲深受感動，表示「洛陽今天非常熱對不對？但再熱也沒有洛陽的你們火熱。」讓4萬粉絲當下為之瘋狂，大喊「阿哲，我愛你！」此外，當他演唱〈我是真的愛你〉時，每唱到「我是真的愛你」這句時，台下必用最高分貝回以「愛你」，唱幾次就回幾次，整首情歌都洋溢著粉紅泡泡，直到一曲唱畢，張太太們仍由四面八方狂呼「愛你」，滿腔愛意呈放射狀拋物線飛至台上中心點，不偏不倚轟炸張信哲，場面熱烈至極。為籌備演唱會，張信哲在演出前特意預留時間，深入拍攝城市素材，他蒞臨應天門、麗景門、明堂、天堂等地標建築，深刻體驗古都之魅力，徬彿穿越千年時光，沉浸於歷史的長河之中，漫步古城樓，張信哲全方位感受神都的文化韻味。除了遊覽這些古都地標外，他還步入賽博朋克的未來時空，將古都漫步的體驗融入未來世界的即視感。此外，他也趁餘暇驅車至世界知名的「龍門石窟」朝聖，在入夜時分親炙有一千多年歷史的宏偉古蹟群，對歷史、文化和藝術都相當醉心的張信哲，對「龍門石窟」的歷史脈絡和藝術形式都知之甚詳，邊觀覽邊娓娓道出史蹟的來龍去脈，甚至提到龍門石窟建於唐代的大佛當時是由一代女皇武則天親臨開光剪綵，宛如專業的導覽解說員。多年來，張信哲憑藉其對音樂的執著與嚴謹，並將人生感悟融入音樂之中。歷經時間的磨礪與沉澱，他堪稱寶藏的音樂作品已成為眾多樂迷心中的經典。在音樂創作的道路上，張信哲從未停歇，其「未來式音樂宇宙」理念亦隨著時間的推移不斷深化。以「未來式」為主題的音樂理念，經過6年的持續升級與完善，已演進至終極版本。張信哲正通過「未來式」向樂迷傳達。他的音樂不止步於對過往回憶與情懷的緬懷，而是期待與廣大聽眾一同探索，攜手邁向嶄新的未來。