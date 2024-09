台大開學典禮！校長宣布推「寒暑假海外見習」　補助400名大學生

我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣大學今(1)日舉行113學年開學典禮,校長陳文章宣布新學期將推動「NTU beyond borders」新計畫,預計每年至少投入2千萬經費、補助400名大學生,利用寒暑假時間到國外頂尖大學、企業及NGO見習、實習或創業,預計首批學生最快明年寒假就出發。台大今日下午2時舉行開學典禮,校長陳文章致詞時表示,現在台大畢業生只剩二成左右會出國唸書,但他認為國際觀非常重要,尤其在異地藉由不同的文化交流與刺激,對個人的國際觀和台灣發展極為重要。陳文章指出,台大已實施每學期16周新制,寒暑假時間變長了,為鼓勵學生善用寒暑假時間展開國際交流、見習或實習等活動,教務處、學務處與國際處已規劃「NTU beyond borders」計畫,與多所海外頂尖大學、企業和NGO團體簽約,補助大學部學生利用寒暑假出國見習,而該計畫也將在113學年度啟動,預計最快10月就會舉辦校內說明會,並公布已經簽約的大學、企業和團體。陳文章說明,「NTU beyond borders」申請對象以大學部學生為主,不限年級,由學生以個人或團體方式提計畫申請,強調學業成績不是唯一評斷標準,重點是學生提案交流與見習內容,至於海外見習時間以4到8周為主,台大已經備妥經費,預計每年至少投入2千萬元經費、補助400名學生,主要補助交通、保險等費用,若未來經費許可,也會補助學生海外的生活費用,另將對弱勢學生提供加碼補助。