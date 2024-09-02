柯文哲確定無保請回　館長深夜發聲！網紅曝國師超準預言

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在京華城弊案持續延燒之際，民眾黨主席柯文哲上月31日遭檢方以《貪污治罪條例》中的收賄及圖利罪嫌提請羈押禁見。今（2）日凌晨3時，台北地方法院以「四大理由」裁定柯文哲無需交保即釋放，引發各界關注。判決結果一出，支持柯文哲的民眾黨支持者們在北檢外一片歡騰。隨著柯文哲步出法庭大樓，支持者爆發出熱烈的掌聲與歡呼聲。其中，網紅「館長」陳之漢也現身支持，並在深夜發表感言。館長在臉書上寫道「謝謝你們願意相信，除了感謝只有感謝，柯文哲，無保請回。」短短23字，傳遞了他對柯文哲的滿滿支持。而另一位挺柯的網紅「葉式特工」在消息傳出後，也立刻在社群媒體發聲，表示：「司法選擇性辦案，坐實政治迫害！」他也引用了國師唐綺陽2天前的星座預告文，並表示，「起底、真相大白」是柯文哲清廉的真相大白、「政治肅殺上演」賴清德司法肅殺柯文哲上演」，最後也不忘再幫柯文哲加油打氣。在這三天的風波過後，柯文哲終於重獲自由，然而，這場政治風暴還未平息。民眾黨支持者們期盼黨內能迅速反應，捍衛柯文哲的聲譽，並展開下一步行動。