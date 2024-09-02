曾預言柯文哲「此劫難逃」　律師見無保請回傻眼：匪夷所思

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民眾黨主席柯文哲因捲入京華城案，原本外界預估柯文哲被羈押或高額交保的機率高，但最後卻被法官裁定無保請回，而台北市前副市長彭振聲則是羈押禁見。而曾預言柯文哲「此劫難逃」的律師葉慶元看到這個結果，忍不住直呼「匪夷所思、難以理解」。柯文哲獲無保請回後，今（2）日清晨4時58分在臉書發文，指自己在被捕的這2天當中，可以說是被「極盡壓迫跟凌虐」，控台北地檢署在查扣手機跟硬碟後，用裡面存的資料「編故事」，柯文哲也感謝法官扛住了所有的壓力，也感謝所有在場的支持群眾。對此，日前曾在臉書發文指柯文哲「此劫難逃」、可能會被裁定羈押的律師葉慶元在臉書發文，「前副市長彭振聲羈押禁見，主嫌前市長柯文哲『無保請回』？！法院這裁定讓人難以理解」，他也直呼匪夷所思，「可以想像，北檢一定會抗告，高等法院怎麼裁，就讓我們拭目以待。」