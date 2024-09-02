萊爾富生意突變超好！眾人結帳變0元瘋傳　內行揭真相：實在聰明

台灣超商除了有7-11、全家之外，另外就是店面較少的萊爾富以及OK便利商店，雖然說生意、銷售不見得有7-11、全家好，但因為座落位置相對特別，也是不少街訪鄰居購買用品、取貨寄貨的首選超商。而近日，就有網友分享去萊爾富時，結帳時金額突然變得很奇怪，貼文引起廣大迴響，釣出內行人揭開真相表示：「這招真的非常聰明。」
近日有網友在「Threads」貼文指出「萊爾富是不是瘋了？他們是不是想賠錢？這樣結帳的時候跟我說43塊，我一臉問號欸」只見該網友購買的品項為煙燻鮭魚炒飯、茶葉蛋一顆以及一瓶蔬果汁，原本三樣東西價格應該要132元，但是鮭魚炒飯卻不用錢變免費，讓該網友感到不解。
貼文曝光後，吸引破萬網友點讚回應「應該是沒有刷到吧？怎麼可能這樣43元」、「這是萊爾富的活動，隨機會抽中便當系列0元喔！很多人不知道」、「我那天也吃了一個便當0元，超幸運的哈哈哈」、「這活動很聰明，隨機便當0元，因為萊爾富熟食本來就不有名，藉此增加讓更多人買來嚐鮮的機會」、「恭喜中獎隨機便當0元！超幸運的。」
萊爾富超狂隨機便當0元活動！一堆人中獎吃免費便當
而該網友之所以結帳會獲得這個0元的優惠，是萊爾富因應中秋節推出「中秋食肉祭」的活動，只要顧客購買店內所販售的39款熟食便當任一，就可以參加抽獎，有機會可以抽到0元便當免費送，就跟其他超商之前冰品、飲品2件0元的概念差不多。不過萊爾富的熟食便當知名度一直不高，這次推出這個活動，可以開發更多陌生客人，讓更多人願意來購買試試手氣，確實是不錯的行銷策略。
《NOWnews》記者也實際上臉書社團「各超商新品好物分享區」查看，真的有不少人都抽到0元便當，有人抽到排骨便當0元，也有人抽到麻醬涼麵0元等等，讓許多網友非常羨慕表示「難怪我家附近的萊爾富熟食最近賣超好，原來有0元便當活動」、「這活動誠意十足耶！真的蠻多人中獎的。」
萊爾富「中秋食肉祭」活動2大亮點！可抽0元品項一次看
而這次萊爾富的「中秋食肉祭」除了有0元便當免費抽之外，還有另外一項活動，如果顧客是萊爾富APP會員的話，到門市消費滿199元，結帳報會員就可以獲得「歌詩達郵輪/莎輪娜號 沖繩、石垣島自主遊四日單人來回套票旅遊兌換券」抽獎資格，市價達35800元，將會抽出兩名，而消費金額可以累計，單次消費滿398元就可以獲得兩次抽獎機會，以此類推。
萊爾富這次中秋節活動期間從即日起至9月17日為止，如果想拼手氣吃0元便當，或是想要抽豪華郵輪屢有套票的民眾，可要好好把握機會囉！以下是有機會獲得0元折扣的便當的品項：
📍煙燻鮭魚炒飯/蔥鹽豚里肌飯/牛五花燒肉飯/厚排骨飯/厚豬排飯
📍雞腿油飯/嘉義油飯/ 韓式豬肉拌飯/麻婆豆腐蓋飯/黑胡椒豬柳蓋飯
📍韓式炸雞起司燉飯/泰式打拋豬蓋飯/ 健身雞肉蛋白餐/濃焙咖哩雞蓋飯
📍滑蛋牛肉蓋飯/蕃茄歐姆蛋包飯/唐揚咖哩歐姆蛋包飯/ 起司海鮮飯
📍鬍鬚張招牌魯肉飯/鬍鬚張魯肉腿排飯/香腸黃金蛋炒飯/日式咖哩飯
📍黑椒嫩雞、香蔥腿排蛋白餐/雞肉咖哩飯/紅燒牛肉燴飯/蔥爆牛肉炒麵
📍台式海陸炒麵/新竹炊粉炒/法式烤雞白醬、帕瑪森起司肉醬義大利麵
📍白醬蛤蜊、紅醬燻腸義大利麵/清炒海鮮義大利麵/激安經典麻醬涼麵
📍特重原味麻醬涼麵/特重辣味麻醬涼麵/特重蒜辣麻醬涼麵
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貼文曝光後，吸引破萬網友點讚回應「應該是沒有刷到吧？怎麼可能這樣43元」、「這是萊爾富的活動，隨機會抽中便當系列0元喔！很多人不知道」、「我那天也吃了一個便當0元，超幸運的哈哈哈」、「這活動很聰明，隨機便當0元，因為萊爾富熟食本來就不有名，藉此增加讓更多人買來嚐鮮的機會」、「恭喜中獎隨機便當0元！超幸運的。」
萊爾富超狂隨機便當0元活動！一堆人中獎吃免費便當
而該網友之所以結帳會獲得這個0元的優惠，是萊爾富因應中秋節推出「中秋食肉祭」的活動，只要顧客購買店內所販售的39款熟食便當任一，就可以參加抽獎，有機會可以抽到0元便當免費送，就跟其他超商之前冰品、飲品2件0元的概念差不多。不過萊爾富的熟食便當知名度一直不高，這次推出這個活動，可以開發更多陌生客人，讓更多人願意來購買試試手氣，確實是不錯的行銷策略。
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萊爾富「中秋食肉祭」活動2大亮點！可抽0元品項一次看
而這次萊爾富的「中秋食肉祭」除了有0元便當免費抽之外，還有另外一項活動，如果顧客是萊爾富APP會員的話，到門市消費滿199元，結帳報會員就可以獲得「歌詩達郵輪/莎輪娜號 沖繩、石垣島自主遊四日單人來回套票旅遊兌換券」抽獎資格，市價達35800元，將會抽出兩名，而消費金額可以累計，單次消費滿398元就可以獲得兩次抽獎機會，以此類推。
萊爾富這次中秋節活動期間從即日起至9月17日為止，如果想拼手氣吃0元便當，或是想要抽豪華郵輪屢有套票的民眾，可要好好把握機會囉！以下是有機會獲得0元折扣的便當的品項：
📍煙燻鮭魚炒飯/蔥鹽豚里肌飯/牛五花燒肉飯/厚排骨飯/厚豬排飯
📍雞腿油飯/嘉義油飯/ 韓式豬肉拌飯/麻婆豆腐蓋飯/黑胡椒豬柳蓋飯
📍韓式炸雞起司燉飯/泰式打拋豬蓋飯/ 健身雞肉蛋白餐/濃焙咖哩雞蓋飯
📍滑蛋牛肉蓋飯/蕃茄歐姆蛋包飯/唐揚咖哩歐姆蛋包飯/ 起司海鮮飯
📍鬍鬚張招牌魯肉飯/鬍鬚張魯肉腿排飯/香腸黃金蛋炒飯/日式咖哩飯
📍黑椒嫩雞、香蔥腿排蛋白餐/雞肉咖哩飯/紅燒牛肉燴飯/蔥爆牛肉炒麵
📍台式海陸炒麵/新竹炊粉炒/法式烤雞白醬、帕瑪森起司肉醬義大利麵
📍白醬蛤蜊、紅醬燻腸義大利麵/清炒海鮮義大利麵/激安經典麻醬涼麵
📍特重原味麻醬涼麵/特重辣味麻醬涼麵/特重蒜辣麻醬涼麵