萊爾富生意突變超好！眾人結帳變0元瘋傳　內行揭真相：實在聰明

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▲網友分享自己去萊爾富購買煙燻鮭魚炒飯、茶葉蛋以及蔬果汁之後，結帳只要43元，炒飯直接變成0元，讓他又驚又喜。（圖/Threads@aki____momiji）

▲不少網友都在超商社團分享自己幸運中獎的明細，有人吃到免費排骨便當，也有人吃到免費麻醬涼麵。（圖/各超商新品分享區臉書）

▲萊爾富因應中秋節推出「中秋食肉祭」，到門市購買便當就有機會結帳時抽到0元！（圖/萊爾富官網）

台灣超商除了有7-11、全家之外，另外就是店面較少的萊爾富以及OK便利商店，雖然說生意、銷售不見得有7-11、全家好，但因為座落位置相對特別，也是不少街訪鄰居購買用品、取貨寄貨的首選超商。而近日，就有網友分享去萊爾富時，結帳時金額突然變得很奇怪，貼文引起廣大迴響，釣出內行人揭開真相表示：「這招真的非常聰明。」近日有網友在「Threads」貼文指出「萊爾富是不是瘋了？他們是不是想賠錢？」只見該網友購買的品項為貼文曝光後，吸引破萬網友點讚回應「應該是沒有刷到吧？怎麼可能這樣43元」、、「恭喜中獎隨機便當0元！超幸運的。」而該網友之所以結帳會獲得這個0元的優惠，是萊爾富因應中秋節推出「中秋食肉祭」的活動，不過萊爾富的熟食便當知名度一直不高，這次推出這個活動，《NOWnews》記者也實際上臉書社團「各超商新品好物分享區」查看，真的有不少人都抽到0元便當，而這次萊爾富的「中秋食肉祭」除了有0元便當免費抽之外，還有另外一項活動，，而消費金額可以累計，單次消費滿398元就可以獲得兩次抽獎機會，以此類推。以下是有機會獲得0元折扣的便當的品項：📍煙燻鮭魚炒飯/蔥鹽豚里肌飯/牛五花燒肉飯/厚排骨飯/厚豬排飯📍雞腿油飯/嘉義油飯/ 韓式豬肉拌飯/麻婆豆腐蓋飯/黑胡椒豬柳蓋飯📍韓式炸雞起司燉飯/泰式打拋豬蓋飯/ 健身雞肉蛋白餐/濃焙咖哩雞蓋飯📍滑蛋牛肉蓋飯/蕃茄歐姆蛋包飯/唐揚咖哩歐姆蛋包飯/ 起司海鮮飯📍鬍鬚張招牌魯肉飯/鬍鬚張魯肉腿排飯/香腸黃金蛋炒飯/日式咖哩飯📍黑椒嫩雞、香蔥腿排蛋白餐/雞肉咖哩飯/紅燒牛肉燴飯/蔥爆牛肉炒麵📍台式海陸炒麵/新竹炊粉炒/法式烤雞白醬、帕瑪森起司肉醬義大利麵📍白醬蛤蜊、紅醬燻腸義大利麵/清炒海鮮義大利麵/激安經典麻醬涼麵📍特重原味麻醬涼麵/特重辣味麻醬涼麵/特重蒜辣麻醬涼麵