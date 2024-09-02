被小草笑翻車　游淑慧揭京華城案另1可能：柯P笨和無能也沒犯罪

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民眾黨主席柯文哲捲入京華城弊案，經過2天漫長訊問過程，台北地院在今（2）日凌晨3時左右裁定無保請回，前台北市副市長彭振聲則是羈押禁見。台北市議會京華城案專案小組召集人、國民黨議員游淑慧指出，早上醒來看到小草和柯粉開心留言笑她翻車，但對她而言重點在京華城案上，「京華城案沒問題嗎？」還是真如她和其他專案人員之前開玩笑的另一個可能，「柯前市長當時只是笨笨交辦、指示、協助，畢竟台北市長笨和無能也沒犯罪。」游淑慧今在臉書發文表示，早上醒來，看到小草和柯粉開心留言笑她翻車了，「好像只要柯文哲前市長沒事，他們就開心了」，但對她而言，重點在京華城案上。「京華城案沒問題嗎？京華城案如果有問題，是誰接受京華城陳情，是誰交辦，是誰要求都發局和彭振聲積極盡速協助。結果京華城案有事、沈慶京有事、應曉薇有事、彭振聲副市長也有事。交辦三場便當會的柯文哲沒問題？就像黑幫電影情節，老大只因為動口沒動手，所以沒事。」游淑慧諷，還是真如她和其他專案人員之前開玩笑的另一個可能，「柯前市長當時只是笨笨交辦、指示、協助，畢竟台北市長笨和無能也沒犯罪。唉，也是悲哀的台北八年。」游淑慧指出，這兩天她說有位關鍵證人還沒回國，指的就是邵琇珮，「她是現任都委會執祕，前都發局總工程司。五月閱卷開始後，我發現她的角色特別，在進行訪談後，當時就直接私下通報市府，預警此人。8/26邀請彭振聲來議會約談時，也特別要求邵必需要來交叉對證。結果當時發現她已經從8/19-30請兩週休假。上週我才去電廉政人員提醒她會不會不回來？沒想到早上看到檢察官昨晚新聞稿，說她畏罪潛逃。」游淑慧說，她查的是案子、是京華城容積案，希望追回的是屬於台北市的公共利益，「柯前市長的能力、誠信，他與財團、金錢的牽扯不斷...我想在這段時間中，其實大家已經看得很清楚了」。