那英《歌手2024》奪冠被罵爆！她首曝心聲「像做賊」不敢看凡希亞

▲《歌手2024》7月播出的總決賽上,那英打敗了外界非常看好的凡希亞奪下冠軍,讓許多觀眾都表示難以接受。(圖/歌手2024微博)

▲那英(左)近日重提《歌手2024》總決賽,猛誇凡希亞(右)才是第一名。(圖 /梨視頻微博)

▲凡希亞到中國參賽後人氣飆升,收穫不少粉絲。(圖/凡希亞IG)

▲《歌手2024》一度被爆出有內定黑幕,凡希亞(右2)在頒獎儀式前就被通知會有中國人排名比她更前面。(圖/影視綜藝君微博)

56歲女星那英在今年5月播出的中國音樂節目《歌手2024》中奪得冠軍,卻因此遭網友砲轟,質疑節目有內定黑幕。那英上月30日參加《下一戰歌手》時,再度同台24歲外國選手凡希亞(Faouzia Ouihya),她也心虛談到《歌手2024》奪冠之事,認為凡希亞才是她心中的第一名,自己獲獎當下內心猶如五雷轟頂,甚至不敢抬頭看凡希亞,如此直白發言讓現場眾人笑翻。8月30日舉行首場競賽直播的節目《下一戰歌手》,為《歌手2025》的熱身賽,延續節目「直播真唱不修音」的標準,找來24組「新聲歌手」輪流競演,對「標杆歌手」那英、凡希亞發起挑戰,最終優勝者將獲得《歌手2025》的首發資格。而那英也因為這檔節目再度和凡希亞同台,在採訪環節時,那英突然提到《歌手2024》奪冠之事,大吐心中苦水。那英說:「那天凡希亞唱完,就覺得凡希亞肯定是冠軍,那大姊叫什麼來著(香緹莫)第二,我第三,網上就沒有人罵我,後來拿了第一,我就天打五雷轟的,嚇死我了」。那英說在她心目中凡希亞才是第一名,獎盃卻頒給自己,讓她當下都不敢看凡希亞的眼睛,「好像做賊似的偷了東西(冠軍)」。那英把心聲說出來後,也不停猛誇凡希亞才是最厲害的,讓站在一旁的凡希亞聽後也笑翻,更用英文安慰那英:「妳拿到第一名是妳應得的」,希望那英不要內疚。回顧《歌手2024》賽事,當時凡希亞在前3輪比賽中憑藉穩定的高音,不凡的唱功,排名一直都維持在前3名,但最後總決賽時卻無端變成第4名,前3名由那英、譚維維、孫楠拿下,讓粉絲大感不公。更尷尬的是,事後網路上留出錄音檔,曾幫凡希亞助唱的哈薩克歌手迪瑪希,下台時沒關麥克風,跟凡希亞耳語:「They said, It must be Chinese before you.(他們說一定會是個中國人在你前面)」而凡希亞則無奈回應:「Ok!It’s no problem.(好,沒關係)」兩人對話都被清楚收音,也讓人質疑節目組有內定,但風波過後真相也就不了了之。