那英《歌手2024》奪冠被罵爆！她首曝心聲「像做賊」不敢看凡希亞

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▲《歌手2024》7月播出的總決賽上，那英打敗了外界非常看好的凡希亞奪下冠軍，讓許多觀眾都表示難以接受。（圖／歌手2024微博）

▲那英（左）近日重提《歌手2024》總決賽，猛誇凡希亞（右）才是第一名。（圖 ／梨視頻微博）

▲凡希亞到中國參賽後人氣飆升，收穫不少粉絲。（圖／凡希亞IG）

▲《歌手2024》一度被爆出有內定黑幕，凡希亞（右2）在頒獎儀式前就被通知會有中國人排名比她更前面。（圖／影視綜藝君微博）

56歲女星那英在今年5月播出的中國音樂節目《歌手2024》中奪得冠軍，卻因此遭網友砲轟，質疑節目有內定黑幕。那英上月30日參加《下一戰歌手》時，再度同台24歲外國選手凡希亞（Faouzia Ouihya），她也心虛談到《歌手2024》奪冠之事，認為凡希亞才是她心中的第一名，自己獲獎當下內心猶如五雷轟頂，甚至不敢抬頭看凡希亞，如此直白發言讓現場眾人笑翻。8月30日舉行首場競賽直播的節目《下一戰歌手》，為《歌手2025》的熱身賽，延續節目「直播真唱不修音」的標準，找來24組「新聲歌手」輪流競演，對「標杆歌手」那英、凡希亞發起挑戰，最終優勝者將獲得《歌手2025》的首發資格。而那英也因為這檔節目再度和凡希亞同台，在採訪環節時，那英突然提到《歌手2024》奪冠之事，大吐心中苦水。那英說：「那天凡希亞唱完，就覺得凡希亞肯定是冠軍，那大姊叫什麼來著（香緹莫）第二，我第三，網上就沒有人罵我，後來拿了第一，我就天打五雷轟的，嚇死我了」。那英說在她心目中凡希亞才是第一名，獎盃卻頒給自己，讓她當下都不敢看凡希亞的眼睛，「好像做賊似的偷了東西（冠軍）」。那英把心聲說出來後，也不停猛誇凡希亞才是最厲害的，讓站在一旁的凡希亞聽後也笑翻，更用英文安慰那英：「妳拿到第一名是妳應得的」，希望那英不要內疚。回顧《歌手2024》賽事，當時凡希亞在前3輪比賽中憑藉穩定的高音，不凡的唱功，排名一直都維持在前3名，但最後總決賽時卻無端變成第4名，前3名由那英、譚維維、孫楠拿下，讓粉絲大感不公。更尷尬的是，事後網路上留出錄音檔，曾幫凡希亞助唱的哈薩克歌手迪瑪希，下台時沒關麥克風，跟凡希亞耳語：「They said, It must be Chinese before you.（他們說一定會是個中國人在你前面）」而凡希亞則無奈回應：「Ok!It’s no problem.（好，沒關係）」兩人對話都被清楚收音，也讓人質疑節目組有內定，但風波過後真相也就不了了之。