MVP熱門人選都熄火！大谷翔平、法官同日吞3K　洋基7：14慘敗紅雀

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▲美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊球星大谷翔平，今（2）日打擊熄火，4個打數均未能敲安，還吞下了3次三振，終場球隊以3：14遭到痛宰。（圖／美聯社／達志影像）

MVP熱門人選同日熄火！今（2）日可以說是大聯盟人氣球星的共同落難日，。道奇以3：14慘敗亞利桑那響尾蛇，而洋基則以7：14不敵聖路易紅雀，吞下球隊近5戰的第4敗。洋基球星「法官」Aaron Judge，在8月尾聲一度拉出紅盤，近6場比賽就狂敲出7支全壘打，並有2場比賽繳出單場雙響炮，讓媒體形容有如「電玩」等級的亮眼表現。另一方面，洋基投手群遭到紅雀猛攻，明星怪投Nestor Cortes僅投4局就失掉5分，牛棚更是在比賽後半段頻繁失守，最終以7：14吞敗，是球隊近5戰的第4敗。反觀大谷翔平所處的道奇，雖然吞敗，但近日打出一波4連勝，目前距離分區第2的響尾蛇，還有5場勝差的領先。