MVP熱門人選都熄火！大谷翔平、法官同日吞3K　洋基7：14慘敗紅雀

MVP熱門人選同日熄火！今（2）日可以說是大聯盟人氣球星的共同落難日，洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，以及紐約洋基隊長「法官」Aaron Judge，兩人異地出賽，單場4個打數都沒有敲出安打，吞下3次三振，且球隊都以大比分輸球。道奇以3：14慘敗亞利桑那響尾蛇，而洋基則以7：14不敵聖路易紅雀，吞下球隊近5戰的第4敗。
法官連6場未開轟 洋基戰績岌岌可危
洋基球星「法官」Aaron Judge，在8月尾聲一度拉出紅盤，近6場比賽就狂敲出7支全壘打，並有2場比賽繳出單場雙響炮，讓媒體形容有如「電玩」等級的亮眼表現。
不過Aaron Judge近期手感逐漸冷卻，今（2）日出戰紅雀，單場4打數吞下3次三振，僅靠1次保送上壘，且已經連續6場比賽沒有開轟。另一方面，洋基投手群遭到紅雀猛攻，明星怪投Nestor Cortes僅投4局就失掉5分，牛棚更是在比賽後半段頻繁失守，最終以7：14吞敗，是球隊近5戰的第4敗。
洋基目前戰績來到79勝58敗，雖然仍維持在美聯東區龍頭，但距離身後的巴爾的摩金鶯，僅剩下0.5場勝差，相當岌岌可危。反觀大谷翔平所處的道奇，雖然吞敗，但近日打出一波4連勝，目前距離分區第2的響尾蛇，還有5場勝差的領先。
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洋基球星「法官」Aaron Judge，在8月尾聲一度拉出紅盤，近6場比賽就狂敲出7支全壘打，並有2場比賽繳出單場雙響炮，讓媒體形容有如「電玩」等級的亮眼表現。
不過Aaron Judge近期手感逐漸冷卻，今（2）日出戰紅雀，單場4打數吞下3次三振，僅靠1次保送上壘，且已經連續6場比賽沒有開轟。另一方面，洋基投手群遭到紅雀猛攻，明星怪投Nestor Cortes僅投4局就失掉5分，牛棚更是在比賽後半段頻繁失守，最終以7：14吞敗，是球隊近5戰的第4敗。
洋基目前戰績來到79勝58敗，雖然仍維持在美聯東區龍頭，但距離身後的巴爾的摩金鶯，僅剩下0.5場勝差，相當岌岌可危。反觀大谷翔平所處的道奇，雖然吞敗，但近日打出一波4連勝，目前距離分區第2的響尾蛇，還有5場勝差的領先。