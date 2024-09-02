柯文哲卷京華城案無保請回　媒體人列2個不敢置信：還有戲唱

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民眾黨主席柯文哲捲入京華城弊案，經過2天漫長訊問過程，台北地院在今（2）日凌晨3時左右裁定無保請回，北檢將提抗告。對此，媒體人謝曜州列出2個不敢置信，強調後續抗告還有戲唱，就看2個不相信，哪個先被打破。柯文哲涉京華城弊案，外傳柯妻陳佩琪多次到ATM提款機存入現金，檢方懷疑有170萬元跟京華城有關。對此，謝曜州今在臉書發文表示，他看到這些訊息時，當下就想，若檢方就只有這樣，那柯文哲就沒事了，連木可、補助款等案件爭議在輿論上連帶都舒壓。謝曜州說，但他始終覺得有2個不敢置信，「第一個，我不相信會有京華城的直接金流流到柯家。第二個，我不相信北檢會在沒有一刀斃命的證據下搞這麼大。結果第二個不相信，在現階段，還真的應驗了。」謝曜州表示，後續抗告還有戲唱，就看2個不相信，哪一個先破了。「如果第一個不相信最後是破了，民眾黨就會整個打包。最後是第二個破了，那就是民眾黨浴火重生、小草回歸。」