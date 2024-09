五月天公益演唱會時間確定了！從高雄唱到花蓮　14組大咖登台力挺

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲五月天期盼用演唱會的力量,為花蓮注入生氣。(圖/相信音樂提供)

天團五月天日前在「超犀利趴13」大爆料,表示11月將到花蓮開唱,「一路向東,花蓮見」。今(2)日稍早終於確定開唱資訊,從11月1日至3日將從高雄一路唱到花蓮,且這日不只有五月天到場開唱,還有劉若英、蘇慧倫、Energy、告五人、丁噹、宇宙人、GX 鼓鼓呂思緯 蕭秉治、家家、白安、麋先生、法蘭 Fran、BOOM!怪物星人、Ray 黃霆睿無酬共襄盛舉,期望為遭到天災重創的花蓮注入生氣,替當地加油打氣。「2024 Just Love It!一路向東」演唱會延續擁抱愛心、傳遞正能量的精神,號召樂迷從高雄一路前往花蓮投入愛心,分享演唱會的熱情與音樂的正面力量。這次有14組共演大使與你同行,從11月1、2、3日,一路從高雄流行音樂中心海風廣場,唱到花蓮縣玉里鎮玉里國小永昌分校運動場,花蓮市東大門廣場壓軸登場,演唱會將免費入場,邀請更多人加入一起點亮更多希望,讓愛與溫暖無限放大。行善不只一條路,前往花蓮的路也不只一條,此次「2024 Just Love It!一路向東」從全台最美公路-南迴公路的起點高雄出發,11月1日BOOM!怪物星人、GX 鼓鼓呂思緯 蕭秉治、麋先生、五月天於高雄流行音樂中心海風廣場開唱;11月2日黃霆睿、法蘭、家家、丁噹、五月天於花蓮縣玉里鎮玉里國小永昌分校運動場獻唱;在此同時花蓮市東大門廣場也緊接著展開。白安、丁噹、蘇慧倫、劉若英、Energy,BOOM!怪物星人、GX 鼓鼓呂思緯 蕭秉治、宇宙人、告五人、五月天也將輪番11月2、3日演出,總共舉辦四場接力傳愛,工作團隊和藝人全體總動員完成這項愛的任務。因愛而生的「Just Love It!」演唱會從2012年起舉辦至今,號召樂迷共同關注在各地需要生活、教育、醫療等扶助的弱勢、災民及貧困族群,凝聚眾人愛心,用最實際的行動,給予默默長期耕耘的公益團體,最實質的鼓勵與幫助。因為有你,五月天得以在公益道路上不斷前行,將滿載的愛與希望,透過音樂的力量不斷傳遞。「2024 Just Love It!一路向東」消息一出,無論是旅遊、民宿、交通的業者紛紛推出專屬旅遊方案,促進震後觀光,而演唱會採取免費入場,期盼所有前來共襄盛舉的觀眾,把原本購買演唱會門票的花費,用於當地的食衣住行等消費,以實際行動回饋當地。