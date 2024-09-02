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36歲愛黛兒才和男友訂婚！突宣布暫離樂壇：我需要休息一下

記者朱祖儀／綜合報導

▲愛黛兒8月才宣布和男友訂婚，沒想到近日演唱會上突宣布要暫離樂壇，直呼「我需要休息一下！」（圖／翻攝愛黛兒IG）
▲愛黛兒8月才宣布和男友訂婚，沒想到近日演唱會上突宣布要暫離樂壇，直呼「我需要休息一下！」（圖／翻攝愛黛兒IG）
36歲英國天后愛黛兒（Adele）有許多膾炙人口的歌曲，包括〈Hello〉、〈Someone Like You〉、〈Rolling in the Deep〉等，即使她是去年演唱會門票最高價的歌手，一張票中價（median price，指居於中間位置的價格）高達1011美元（約台幣3.2萬），但仍經常一票難求。未料，她日前才在演唱會上宣布已經訂婚，近日又透露將暫別歌壇，表示「我需要休息一下。」

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據英國《Sky News》報導，愛黛兒過去2年一直在拉斯維加斯凱撒宮鬥獸場進行週末駐場演出，且她上個月31日才在德國慕尼黑完成歐洲巡演的最後一場表演，她在德國完成了10場演出，售出73萬張門票，比拉斯維加斯以外的任何一場巡迴演出，售出的門票都還要多，她很享受這段時間的表演，這也是她做過最長的一次演出。

接下來愛黛兒還要回到拉斯維加斯駐場演出，因為她先前生病，後續10場表演都延期到11月表演。對此，她在演唱會上表示，之後將會有很長一段時間不會再見到歌迷，「我需要休息一下，我花了過去7年時間為自己建立新的生活，現在我想去享受它，想過我自己打造的新生活。」

▲愛黛兒在拉斯維加斯開唱，剛好抽中2台灣粉絲互動。（圖／翻攝愛黛兒IG）
▲愛黛兒日前在演唱會上透露，已經和男友訂婚。（圖／翻攝愛黛兒IG）
事實上，愛黛兒在今年7月受訪時，就曾宣布要暫時離開音樂，並說「目前沒有新的音樂計畫」，想在事業上休息的她，在感情上則過得甜蜜，2021年認愛知名NBA經紀人里奇保羅（Rich Paul），她在8月的慕尼黑演唱會上，也透露和男友已經訂婚，還看到她的左手無名指上已經有一枚戒指。但不確定她休息的時間，是否和男友有新的計畫。

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