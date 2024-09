36歲愛黛兒才和男友訂婚！突宣布暫離樂壇：我需要休息一下

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲愛黛兒日前在演唱會上透露,已經和男友訂婚。(圖/翻攝愛黛兒IG)

36歲英國天后愛黛兒(Adele)有許多膾炙人口的歌曲,包括〈Hello〉、〈Someone Like You〉、〈Rolling in the Deep〉等,即使她是去年演唱會門票最高價的歌手,一張票中價(median price,指居於中間位置的價格)高達1011美元(約台幣3.2萬),但仍經常一票難求。未料,她日前才在演唱會上宣布已經訂婚,近日又透露將暫別歌壇,表示「我需要休息一下。」據英國《Sky News》報導,愛黛兒過去2年一直在拉斯維加斯凱撒宮鬥獸場進行週末駐場演出,且她上個月31日才在德國慕尼黑完成歐洲巡演的最後一場表演,她在德國完成了10場演出,售出73萬張門票,比拉斯維加斯以外的任何一場巡迴演出,售出的門票都還要多,她很享受這段時間的表演,這也是她做過最長的一次演出。接下來愛黛兒還要回到拉斯維加斯駐場演出,因為她先前生病,後續10場表演都延期到11月表演。對此,她在演唱會上表示,之後將會有很長一段時間不會再見到歌迷,「我需要休息一下,我花了過去7年時間為自己建立新的生活,現在我想去享受它,想過我自己打造的新生活。」事實上,愛黛兒在今年7月受訪時,就曾宣布要暫時離開音樂,並說「目前沒有新的音樂計畫」,想在事業上休息的她,在感情上則過得甜蜜,2021年認愛知名NBA經紀人里奇保羅(Rich Paul),她在8月的慕尼黑演唱會上,也透露和男友已經訂婚,還看到她的左手無名指上已經有一枚戒指。但不確定她休息的時間,是否和男友有新的計畫。