半導體股價震盪盤整！相關ETF迎Q4波段行情　專家：9月是低接良機

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半導體股價受低迷效應刺激震盪盤整，但台灣供應鏈所涵蓋的相關企業仍站穩AI趨勢浪尖，專家表示，將有機會吸引長線投資人趁9月低接佈局，搶先在第4季波段行情前卡位。美國聯準會預估將於9月啟動降息，在美國經濟有望軟著陸的情況下，市場資金重新檢視股票價值，押寶第4季業績題材股，其中，全球半導體股受惠AI市場需求驅動，先進技術優勢將磁吸資金挹注，加上歷年9月為半導體股價低迷效應刺激，將有機會吸引長線投資人趁9月低接佈局，搶先在第4季波段行情前卡位。投信法人表示，隨著AI加速發展，擴增AI資本支出，是未來企業最大競力利器與關鍵優勢，預估驅動AI的半導體技術，將引領企業科技軟硬實力大躍進，又以穩居全球半導體製造龍頭的台灣半導體供應鏈，直接受惠AI利基最大，加上國際半導體展明（4）日登場，先進半導體相關族群，包括2.5D/3D IC封裝、CoWoS先進封裝技術，以及FOPLP面板級扇出型封裝等技術關鍵廠商將參展，將有望激勵相關半導體股正面表現。根據Bloomberg統計，近5年來台灣半導體指數月績效表現，9月平均報酬為負3.57%，是第3季表現較差的月份，同樣觀察費城半導體指數近5年來表現，9月費半平均報酬也為負4.42%，美台兩大半導體指數表現皆墨，雖然這讓投資人高興不起來，不過，觀察近5年來，每年10月到12月第4季表現，不論費半及台灣半導體指數都雙雙告捷呈正報酬，顯示第4季全球主要半導體指數的上漲空間及機率大增。另外，關注國內半導體ETF表現，也可發現今年以來國內5檔半導體ETF中，除了台新台灣IC設計ETF較晚成立外，其他主要半導體ETF包括新光台灣半導體30 （00904）、兆富台灣晶圓製造（00913）及富邦台灣半導體（00892）自今年以來含息報酬皆創下逾2成以上報酬；若拉至2年期間來看，中信關鍵半導體（00891）、新光台灣半導體30（00904）兩檔績效更領先其他同類型，含息報酬率高達8成以上。新光台灣半導體30 ETF經理人詹佳峯表示，9月降息有譜，第3季台股通常表現較震盪，預估全球AI熱潮助攻、AI應用推動IC製程升級潮，全球先進、成熟科技產品同步受惠下，持續帶旺台灣AI半導體產業維持景氣榮景，具基本面競爭力的台灣半導體股票，倘若9月股價跌深，反而湧現難得甜甜價，搭配台灣半導體產業基本面前景看俏，預估第4季仍有望恢復有基之彈。理財專家建議，美國軟著陸下的降息循環啟動，科技股仍將扮演成長股的領頭羊，而台灣半導體供應鏈所涵蓋的相關企業，不僅站穩在AI趨勢浪尖上，更值得投資人可趁現階段股價震盪盤整，適合作為低接分批布局，或者改採定期定額長線擁抱半導體ETF，是掌握AI世代新科技財的最佳選擇。