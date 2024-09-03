白襪狀況慘苦吞11連敗！Flexen連20場先發球隊皆輸　寫超難堪紀錄

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MLB美國職棒芝加哥白襪今（3）日前往客場踢館巴爾的摩金鶯，雙方展開系列賽3連戰交手，賽前已苦吞10連敗的白襪隊，本場比賽仍然沒能拿下勝利，投手群則是徹底崩盤，被金鶯團隊共掃出18支安打，終場白襪就以3：13輸球，苦吞11連敗。Chris Flexen現年30歲，本賽季個人表現不盡理想，但在白襪陣中已苦無更好人選情況下，只能繼續讓他登板投球。今日Flexen則在客場先發出戰面對金鶯，仍然表現不佳，主投3.1局被敲出7支安打，包括1發全壘打，失掉3分，最終白襪以3：13遭痛宰，Chris Flexen在賽後也接受美媒訪問，談到本賽季至今個人的表現，他說到：「每當我拿起球時，我都希望自己能夠在場上保持一定的競爭力，並繳出強勁的表現。白襪隊本季戰績相當慘澹，目前戰績31勝108敗，為大聯盟表現最差球隊，很可能最終球季結束後連40勝都無法拿到。根據數據指出，而《ESPN》則報導指出，金鶯隊本場比賽是自美國時間6月20日以來，對陣洋基隊取得賽季最高的17分後，進攻效率最高的一天。