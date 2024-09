一杯咖啡要價2000元！2024全台沖煮冠軍在宜蘭　明年拚世界決賽

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲2024 WCC世界盃沖煮大賽台灣選拔賽最終由任職於Peace and Love Cafe 皮斯樂咖啡的陳起軒奪下冠軍,明年將代表台灣參加世界級決賽。(圖/皮斯樂咖啡提供)

▲冠軍風格咖啡Kambera,帶有個性的果酸和甜感,很值得一試。(圖/皮斯樂咖啡提供)

▲eslite café新分店開進誠品生活台中480五樓,推出咖啡與多種輕食,圖為干貝海膽奶油寬捲麵。(圖/eslite café提供)

台灣咖啡選手屢在國際咖啡賽事奪下佳績,由世界咖啡賽制組織(World Coffee Championship簡稱WCC)所舉辦的專業咖啡競賽—世界盃咖啡沖煮大賽在日前舉辦台灣區選拔賽(Taiwan Brewers Cup Championship簡稱TBRC),歷經3天,最終由任職於宜蘭礁溪的「Peace and Love Cafe 皮斯樂咖啡」的陳起軒奪下冠軍,將於明年代表台灣參與世界盃咖啡沖煮大賽全球決賽。冠軍風格咖啡Kambera也將於即日起開賣,價格逼近2千。每年舉辦的世界盃咖啡沖煮大賽,旨在為不同的咖啡專業大師提供一個表演和交流的平台,今年8月21日~8月23日在台北舉辦台灣區選拔賽,選手須以自選咖啡豆和指定咖啡豆完成初賽、複賽和決賽共3次遴選,以手動沖煮器具在指定的時間內沖煮出3杯咖啡,評分標準除了咖啡風味、咖啡師評估之外,自選沖煮則多了整體工作流程和技術一致性的評分標準,指定沖煮則增加感官一致性的評分標準。2024 WCC世界盃沖煮大賽台灣選拔賽今年報名人數超過60位,最終由任職於Peace and Love Cafe 皮斯樂咖啡的陳起軒奪下冠軍。陳起軒表示,WCC世界盃咖啡沖煮大賽的難度就在採三段式賽制,初賽與決賽考驗的是選手得以自選咖啡豆、水、手動沖煮道具等在10分鐘完成3杯咖啡,決賽時還得設定比賽講稿、呈現主題,展現出咖啡和服務的風格和差異,呈現展演概念。他的自選豆挑選了經過特殊處理的巴拿馬莊園咖啡豆,不僅果酸高風格明亮,風味強度也表現好。而複賽的指定賽沖煮則必須在7分鐘內完成3杯咖啡,由於選手在賽前皆不知主辦單位所設置指定的咖啡豆類型和沖煮設備,必須在現場短短38分鐘的指定時間內設定沖煮參數、手法等,考驗的是選手臨場反應和沖煮技能的熟悉度。尤其決賽時咖啡豆由舉辦大會提供,選手事前僅知咖啡的烘焙度和處理法,因此陳起軒在賽前大量採買各種不同咖啡豆,大量沖煮,以適應各種良劣咖啡豆的狀況,加強臨場應變能力。陳起軒更是在比賽時,選用官方使用的磨豆機現場磨豆,也是現場60位選手中唯一使用官方磨豆機的選手,不僅要在短時間內快速調整熟悉磨豆機,同時也增加了比賽的變因。陳起軒任職的Peace and Love Cafe 皮斯樂咖啡,創辦人簡嘉程也在去年拿下WSC世界虹吸咖啡大賽全球冠軍,店內咖啡提供不少高價精品豆,此次,店內也將推出與冠軍咖啡豆來自同一巴拿馬莊園的咖啡,同樣使用特殊處理法,雖然咖啡豆乾燥時間和風味主調性有些不同,但高酸度多層次的口感,比冠軍咖啡豆風味更為強烈奔放有差異性,適合咖啡控來宜蘭礁溪嘗鮮。除了冠軍咖啡,其實店裡也有平價的精品咖啡,每杯180元起想有好品質的平價咖啡與輕食,可選擇由誠品行旅打造的eslite café,新分店開進誠品生活台中480五樓,由主廚呂芳坤親自操刀監督,並由年僅26歲的主廚吳宜軒在地執行,注入標準化流程,食材每日精挑細選,像是干貝海膽奶油寬卷麵,吃得到生食級干貝,而奶油融合海膽醬的創新風味,降低白醬奶香味,由充滿海洋鹹香的口感取代,義大利麵吃起來風味與口感都更富有層次。